BCC Tuzla obavijestio kupce o promjeni radnog vremena u četvrtak

Iz Bingo City Centra Tuzla obavijestili su posjetioce o izmjeni radnog vremena, s obzirom na to da Zmajevi noćas igraju važan susret protiv Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

Bingo City Center Tuzla u četvrtak, 2. jula 2026. godine, radit će od 10:00 sati.

Kako je navedeno, izuzetak je zakupac CineStar Tuzla, koji će raditi prema redovnom radnom vremenu, od 15:30 do 23:00 sata.

Posjetiocima se savjetuje da prilikom planiranja dolaska u Bingo City Center Tuzla obrate pažnju na izmijenjeno radno vrijeme za četvrtak.