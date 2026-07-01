Obilježen Dan policije Federacije BiH: Poslana poruka zahvalnosti policijskim službenicima

U Sarajevu je obilježen 1. juli, Dan policije Federacije Bosne i Hercegovine, uz poruke zahvalnosti policijskim službenicima koji svakodnevno rade na zaštiti građana, javnog reda i vladavine zakona.

Tokom obilježavanja istaknuto je da policijski posao ne podrazumijeva samo izvršavanje službenih zadataka, nego i spremnost da se odgovornost preuzme u najtežim trenucima. Policajci su, kako je poručeno, često prvi kojima se građani obraćaju kada im je potrebna pomoć, zbog čega njihov rad predstavlja jedan od ključnih stubova sigurnosti Federacije BiH.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je prisustvovao obilježavanju, čestitao je Dan policije svim policajkama i policajcima, naglasivši da njihova hrabrost, profesionalnost i posvećenost zaslužuju posebno poštovanje.

“Biti policajac ne znači samo nositi uniformu i izvršavati službene zadatke. To znači preuzeti odgovornost upravo onda kada je najteže, biti tamo gdje drugi traže pomoć i donositi odluke u trenucima koji zahtijevaju hrabrost, profesionalnost i prisebnost”, poručio je Nikšić.

On je dodao da poštovanje prema radu policije mora biti vidljivo i kroz konkretne mjere. U tom kontekstu istaknuto je da je u prethodnom periodu povećana osnovica za obračun plata policijskim službenicima, zaključen kolektivni ugovor nakon višegodišnjeg zastoja, unaprijeđena prava zaposlenih, te nastavljeno jačanje kapaciteta prijemom novih policijskih službenika.

Posebno je naglašeno da nove generacije i dalje biraju policijski poziv, što je ocijenjeno važnim za kontinuitet i stabilnost sigurnosnih institucija.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak obratio se video-porukom, navodeći da je prije tri godine, po preuzimanju dužnosti, zatečeno teško stanje u Ministarstvu i Federalnoj upravi policije, posebno kada je riječ o niskim primanjima i nedovoljnoj opremljenosti policije.

Isak je poručio da je u proteklom periodu napravljen značajan napredak, te da su Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas institucije u kojima, kako je rekao, mnogi žele raditi, zahvaljujući boljim uslovima, povećanju plata i višem nivou opremljenosti.

Sa obilježavanja Dana policije Federacije BiH poslana je poruka da ulaganje u policiju znači ulaganje u sigurnost građana i stabilnost društva.