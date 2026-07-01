Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine utvrdila je disciplinsku odgovornost predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i izrekla mu disciplinsku mjeru razrješenja sa dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH.

Odluka je donesena u disciplinskom postupku koji se vodio protiv Debevca, a odnosi se na postupanje u vezi s automatskom raspodjelom predmeta sudijama.

Kako je navedeno iz VSTV-a BiH, Debevec je proglašen odgovornim jer u periodu od najmanje jedne godine i devet mjeseci, kao rukovodilac Suda BiH, nije postupio u skladu s relevantnim odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

Prema odluci Prvostepene disciplinske komisije, u 16 predmeta propustio je osigurati, nadzirati i kontrolisati pravilnost automatske dodjele predmeta, iako je bio svjestan te obaveze.

Komisija je utvrdila da je time prekršio službenu dužnost i doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva. Navedeno postupanje ocijenjeno je kao disciplinski prekršaj koji predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u rad pravosuđa.

Na osnovu Zakona o VSTV-u BiH i Smjernica za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, Debevcu je izrečena mjera razrješenja sa pozicije predsjednika i sudije Suda Bosne i Hercegovine.

Na odluku Prvostepene disciplinske komisije postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH.