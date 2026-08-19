Rudari Zenice nadomak rješenja: Otvara se put za isplatu plata i uvezivanje staža

Rudari Zenice mogli bi uskoro dobiti zaostale plate, riješene doprinose i uvezan radni staž, nakon što je završen najveći dio aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta „Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini“.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je danas sastanak sa direktorom Rudnika mrkog uglja Zenica Mirsadom Šahbazovićem i predstavnicima sindikata Nedžadom Durakovićem, Alijom Selmanom i Bahrudinom Čolomanom.

Glavna tema bila je realizacija projekta Pravedne tranzicije, kao i rješavanje statusa radnika RMU Zenica koji već mjesecima čekaju isplatu svojih primanja.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije saopćeno je da je najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta već završen. Pred RMU Zenica ostalo je još nekoliko tehničkih aktivnosti i kompletiranje potrebne dokumentacije.

Nakon toga očekuje se potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, što bi otvorilo put za isplatu zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima.

Ministar Lakić kazao je da su do sada osigurana sredstva za 23 plate, naglašavajući da projekat ne bi trebao riješiti samo pitanje nekoliko neisplaćenih plata.

„Nakon decenija rada i čekanja rješavamo doprinose, uvezivanje radnog staža i druga pitanja koja su godinama opterećivala radnike Zenice“, poručio je Lakić.

Prema informacijama Ministarstva, paralelno se priprema i dokumentacija potrebna za isplatu otpremnina radnicima koji na njih ostvaruju pravo. Cilj je da se, nakon što projekat postane efektivan, što prije pristupi realizaciji tih obaveza.

Lakić je naglasio da su sredstva osigurana i da je najveći dio potrebnih aktivnosti već završen, dok je sada potrebno privesti kraju preostale tehničke procedure.

Za rudare Zenice realizacija projekta trebala bi značiti rješavanje dugogodišnjih egzistencijalnih pitanja, uključujući neisplaćene plate, doprinose, radni staž i otpremnine za radnike koji na njih imaju pravo.