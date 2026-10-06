Oglasili se iz Agencije za lijekove BiH o BCG vakcinama

BCG vakcina proizvođača Bul Bio koja je tokom ove godine interventno uvezena u Bosnu i Hercegovinu prošla je posebnu kontrolu, a kvalitet svih uvezenih serija bio je zadovoljavajući, saopćila je danas Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

ALMBIH se oglasio nakon što je hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode, HALMED, jučer objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene vakcine proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvaliteta.

Iz bh. Agencije navode da su nakon objave HALMED-a preduzete aktivnosti radi prikupljanja relevantnih informacija i procjene potrebe za eventualnim dodatnim mjerama u Bosni i Hercegovini.

BCG vakcina u BiH prošla posebnu kontrolu kvaliteta

Tokom 2026. godine u Bosnu i Hercegovinu ostvaren je interventni uvoz ove vakcine, a sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvaliteta koju je proveo Kontrolni laboratorij ALMBIH-a.

Prema navodima Agencije, rezultati kontrole pokazali su da je kvalitet uvezenih vakcina bio zadovoljavajući.

ALMBIH je također naveo da na području Bosne i Hercegovine od 2020. godine do danas nisu prijavljene sumnje u neželjene reakcije povezane s pomenutom BCG vakcinom.

Agencija nastavlja pratiti informacije u vezi s ovim slučajem, a zdravstveni radnici i javnost bit će obaviješteni ukoliko dođe do novih saznanja ili mjera.

Roditeljima i pedijatrima preporučeno je da kod djeteta koje nema simptome nisu potrebne posebne mjere. Ukoliko se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis ili osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar, koji će procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima i obradom.

Iz ALMBIH-a su zdravstvene radnike i pacijente podsjetili i na obavezu prijavljivanja sumnji u neželjena dejstva lijekova. Obrazac za prijavu dostupan je na internet stranici Agencije, a prijave se mogu dostaviti i na adresu elektronske pošte [email protected].

Agencija navodi da prijavljivanje sumnji u neželjena dejstva lijekova predstavlja važan dio praćenja njihove sigurnosti i zaštite zdravlja stanovništva.