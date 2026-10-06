BCG vakcina privremeno je obustavljena u Federaciji BiH, a roditelji čija su djeca vakcinu već primila sada najviše žele znati trebaju li nešto poduzeti i na koje simptome obratiti pažnju. RTV Slon provjerio je šta trenutno mogu uraditi roditelji vakcinisane djece, šta važi za bebe koje vakcinu tek trebaju primiti i zbog čega sama činjenica da je dijete vakcinisano nije razlog za paniku.

Privremena obustava je privremena mjera i uvedena je preventivno dok traju dodatne provjere nakon prijavljenih slučajeva u Hrvatskoj i ne znači da je utvrđeno da će djeca koja su već primila vakcinu razviti komplikacije.

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BCG vakcina je već primljena, šta roditelji sada trebaju uraditi?

Roditelji čija su djeca već primila BCG vakcinu ne trebaju ih samo zbog trenutne obustave voditi na preventivna snimanja ili druge dijagnostičke pretrage ako se osjećaju dobro i nemaju simptome.

Prema važećoj javnoj nabavci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za period od 2025. do 2027. godine, za redovni program imunizacije ugovorena je BCG VACCINE proizvođača BB-NCIPD Ltd. iz Bugarske. Kao dobavljač naveden je INEL-MED d.o.o. Mostar, a za svaku od tri godine predviđeno je do 70.000 doza. BCG cjepivo ovog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine.

U toj aktuelnoj nabavci za BCG nije naveden drugi proizvođač. Roditelji koji žele imati podatak za konkretno dijete mogu se obratiti porodilištu, pedijatru ili domu zdravlja i zatražiti provjeru datuma vakcinacije i serije vakcine koja je evidentirana u zdravstvenoj dokumentaciji.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je objavio detaljne preporuke nakon prijavljenih slučajeva, navodi da djeca bez simptoma ne trebaju rendgensko snimanje, ultrazvuk, magnetnu rezonancu niti druge pretrage samo zato što su primila ovu vakcinu.

Na koje simptome treba obratiti pažnju?

Kod djece koja su već primila BCG vakcinu roditelji trebaju obratiti pažnju na dugotrajniju ili postepeno rastuću oteklinu u području kosti ili zgloba, bolnost ili osjetljivost na dodir, ograničeno pomjeranje ruke ili noge, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na jedan ekstremitet.

Ovakva reakcija ne mora biti praćena visokom temperaturom ili drugim izraženim znacima bolesti.

Promjene se mogu razvijati postepeno, tokom sedmica ili mjeseci.

Ako se pojavi neki od navedenih simptoma, potrebno je javiti se pedijatru i reći da je dijete ranije primilo BCG vakcinu. Ljekar zatim procjenjuje da li su potrebne dodatne pretrage.

Djeca koja nemaju simptome ne trebaju preventivna snimanja.

Jedan od razloga je i to što se moguća komplikacija može pojaviti više mjeseci nakon vakcinacije, pa pregled zdravog djeteta u ovom trenutku ne bi mogao isključiti eventualni kasniji razvoj tegoba.

Šta ako dijete tek treba primiti BCG vakcinu?

Roditelji čija djeca ovih dana tek trebaju primiti BCG vakcinu ne trebaju sami tražiti alternativnu vakcinu niti organizovati vakcinaciju mimo redovnog zdravstvenog sistema.

Potrebno je slijediti upute porodilišta, doma zdravlja ili pedijatra i sačekati novu preporuku nadležnih zdravstvenih institucija o nastavku vakcinacije.

Prema programu imunizacije u Federaciji BiH, BCG se daje novorođenčadi nakon rođenja. Za novorođenče je predviđena jedna doza od 0,05 mililitara, koja se daje u kožu u predjelu lijevog ramena.

Ako dijete vakcinu nije primilo u predviđenom terminu, može je dobiti pri narednom kontaktu sa zdravstvenom službom. Djeca koja ranije nisu vakcinisana podliježu BCG vakcinaciji do navršenih pet godina, a za djecu od navršenih 12 mjeseci do pet godina predviđena je jedna doza od 0,1 mililitar.

Privremena odgoda zato ne znači da je dijete trajno ostalo bez mogućnosti vakcinacije.

Šta su osteitis i osteomijelitis?

Razlog zbog kojeg se BCG vakcina dodatno provjerava jesu prijave sumnje na osteitis i osteomijelitis.

Osteitis je upala koštanog tkiva, dok osteomijelitis predstavlja upalu koja zahvata kost i koštanu srž. Kod komplikacije povezane s BCG vakcinacijom bolest se obično razvija sporo.

Najčešći znakovi su lokalizovana oteklina, bolnost ili osjetljivost, ograničenje pokreta i šepanje. Simptomi se mogu javiti nekoliko mjeseci, ali i duže nakon vakcinacije, zbog čega se roditeljima ne preporučuje preventivna dijagnostika ako dijete nema tegoba.

Prema podacima HZJZ-a, riječ je o rijetkoj neželjenoj reakciji. Većina epidemioloških istraživanja učestalost procjenjuje na između jednog i tri slučaja na milion primijenjenih doza, uz razlike zavisno od proizvođača i soja vakcine.

Šta se dogodilo u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj su tokom 2026. godine prijavljene četiri sumnje na osteitis ili osteomijelitis kod male djece koja su ranije primila BCG vakcinu istog proizvođača.

Djeca su vakcinisana tokom 2024. ili početkom 2025. godine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo naveo je da tokom prethodnih desetak godina nije bio prijavljen nijedan takav slučaj, zbog čega su četiri prijave u kraćem periodu zahtijevale dodatnu provjeru.

Tokom perioda u kojem su korištene dvije serije ove vakcine primijenjeno je oko 60.000 doza. Zbog povećanog broja prijava obustavljena je primjena dok se ne završe dodatne kontrole i ne utvrdi postoji li povezanost s vakcinom, određenom serijom ili nekim drugim faktorom.

To ne znači da je utvrđeno da je svaka doza neispravna niti da će svako vakcinisano dijete razviti komplikaciju.

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Imunizacija djece i dalje je važna

Privremena obustava jedne vakcine određenog proizvođača ne mijenja značaj redovne imunizacije djece.

BCG vakcina koristi se prvenstveno za zaštitu male djece od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i proširene oblike bolesti. Upravo je zaštita od tih komplikacija razlog zbog kojeg se vakcina nalazi u programu imunizacije novorođenčadi.

Program obavezne imunizacije u Federaciji BiH obuhvata zaštitu djece i od drugih zaraznih bolesti, uključujući hepatitis B, difteriju, tetanus, veliki kašalj, dječiju paralizu, morbile, rubeolu i zaušnjake.

Privremena obustava u ovom slučaju dio je sistema kontrole sigurnosti vakcina. Kada se pojavi neuobičajen broj prijava moguće neželjene reakcije, primjena se može zaustaviti dok se ne utvrde sve činjenice.

Za roditelje čija su djeca već primila BCG vakcinu trenutno je najvažnije da prate zdravstveno stanje djeteta, ali da bez simptoma ne rade preventivne pretrage. Ako se pojave dugotrajnija oteklina u području kosti ili zgloba, bolnost, ograničenje pokreta ili šepanje, potrebno je javiti se pedijatru.