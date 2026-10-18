Gripa u FBiH: U Tuzli se provodi testiranje, prijavljeno više od 3.000 respiratornih infekcija

Gripa u FBiH i druge respiratorne infekcije pod pojačanim su nadzorom zdravstvenih ustanova, a u drugoj sedmici nove sezone prijavljeno je više od 3.000 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. Iako je aktivnost bolesti slične gripi trenutno niskog intenziteta, zdravstvene ustanove prate epidemiološku situaciju, a među domovima zdravlja uključenim u sistematsko testiranje nalazi se i Dom zdravlja Tuzla.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u drugoj sedmici sezone 2026/2027. evidentirano je 3.095 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, što predstavlja incidenciju od 144,8 oboljelih na 100.000 stanovnika.

Istovremeno je prijavljeno 306 slučajeva bolesti slične gripi u sedam kantona, uz incidenciju od 14,3 na 100.000 stanovnika. Od početka sezone u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ukupno je evidentirano 469 takvih slučajeva.

Dom zdravlja Tuzla uključen u praćenje gripe

U ovoj sezoni proširena je mreža zdravstvenih ustanova koje učestvuju u praćenju respiratornih virusa.

Sistematsko sedmično praćenje i testiranje pacijenata sa simptomima bolesti slične gripi provodi se u Domu zdravlja Tuzla, Domu zdravlja Novi Grad Sarajevo i Domu zdravlja Mostar, odnosno Ambulanti Rudnik.

Riječ je o takozvanom sentinel nadzoru, koji podrazumijeva prikupljanje epidemioloških podataka i uzimanje uzoraka u odabranim zdravstvenim ustanovama.

Ovakav način praćenja omogućava zdravstvenim stručnjacima da dobiju precizniji uvid u cirkulaciju respiratornih virusa i pravovremeno prepoznaju promjene u njihovoj aktivnosti.

UKC Tuzla prati teške respiratorne infekcije

Osim praćenja pacijenata sa simptomima sličnim gripi, poseban nadzor provodi se nad teškim akutnim respiratornim infekcijama.

U taj dio sistema uključeni su Univerzitetski klinički centar Tuzla, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišna klinička bolnica Mostar.

Prema posljednjem izvještaju, u okviru nadzora bolesti slične gripi analiziran je jedan uzorak, dok su kod pacijenata s teškim akutnim respiratornim infekcijama testirana 32 uzorka.

Svi analizirani uzorci bili su negativni na respiratorne viruse obuhvaćene ovim nadzorom.

Vakcinacija protiv gripe očekuje se krajem oktobra

Pojačani epidemiološki nadzor u Federaciji BiH počeo je početkom oktobra i trajat će do sredine maja 2027. godine.

Tokom tog perioda Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji s kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama, prati pojavu akutnih respiratornih infekcija, bolesti slične gripi i teških oblika respiratornih oboljenja.

Početak vakcinacije protiv sezonske gripe u Federaciji BiH uobičajeno se očekuje krajem oktobra ili početkom novembra.

Vakcinacija predstavlja najefikasniji način smanjenja rizika od težih oblika gripe i komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih grupa stanovništva.

Zavod za javno zdravstvo FBiH najavio je nastavak redovnog informisanja javnosti o epidemiološkoj situaciji i dostupnosti vakcina tokom sezone 2026/2027.