Vakcinacija protiv gripe i savjetovanje sa zdravstvenim radnicima dostupni su danas građanima u okviru Dana otvorenih vrata koje organizuje Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Riječ je o dvodnevnoj aktivnosti koja je počela jučer, a zainteresovani građani i danas imaju priliku vakcinisati se u periodu od 8 do 15 sati.

Vakcinacija protiv gripe do utroška zaliha

Vakcinacija će se provoditi u skladu s utvrđenim medicinskim indikacijama i prioritetnim kategorijama stanovništva.

Građanima će, osim vakcinacije, biti omogućeno i savjetovanje o zaštiti od sezonske gripe.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu da će se vakcinacija protiv gripe provoditi do utroška raspoloživih doza vakcine.

O gripi kao virusnom sezonskom oboljenju govorili smo i u emisiji Zdravlje koju možete pogledati na linku ispod.