Može li gripa u trudnoći povećati rizik od autizma i ADHD-a kod djece?

Gripa u trudnoći i njen mogući utjecaj na razvoj djece bili su predmet velikog međunarodnog istraživanja koje je obuhvatilo više od 2,7 miliona majki i djece u Južnoj Koreji i Japanu.

Naučnici su ispitivali postoji li povezanost između infekcije gripom tokom trudnoće i kasnije pojave poremećaja poput autizma i ADHD-a, a rezultati su pokazali da ranije uočene povezanosti zahtijevaju oprezno tumačenje.

Istraživanje je objavljeno 8. oktobra 2026. godine u naučnom časopisu JAMA Network Open. Analizirani su podaci o 2,56 miliona parova majki i djece iz Južne Koreje te približno 182.000 iz Japana.

Djeca obuhvaćena istraživanjem rođena su između 2010. i 2017. godine, a njihovo zdravstveno stanje praćeno je do kraja 2023. godine.

Naučnici su posebno analizirali dijagnoze poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), poremećaja iz spektra autizma i intelektualnih teškoća.

Šta je istraživanje pokazalo o gripi u trudnoći?

Prvobitna analiza podataka pokazala je da je gripa u trudnoći povezana s približno devet do deset posto većim relativnim rizikom od pojave neuropsihijatrijskih poremećaja kod djece.

Međutim, dodatna analiza, u kojoj su naučnici međusobno upoređivali braću i sestre iz istih porodica, dala je drugačije rezultate.

Kod djece čije su majke tokom jedne trudnoće imale gripu, a tokom druge nisu, nije utvrđena statistički značajna povezanost između infekcije i ukupnog rizika od posmatranih poremećaja.

Ovakav način poređenja omogućava istraživačima da bolje uzmu u obzir genetske i porodične faktore koji bi mogli utjecati na razvoj djece.

Autori studije zbog toga naglašavaju da rezultati ne dokazuju da gripa tokom trudnoće uzrokuje autizam, ADHD ili druge poremećaje. Istovremeno, nepostojanje statistički značajne povezanosti u dodatnoj analizi ne znači da se svaki mogući rizik može potpuno isključiti.

Zašto je zaštita trudnica od gripe važna?

Bez obzira na rezultate istraživanja o dugoročnom razvoju djece, gripa u trudnoći predstavlja zdravstveni rizik za trudnice.

Tokom trudnoće dolazi do promjena u imunološkom sistemu, radu srca i pluća, zbog čega trudnice mogu biti podložnije težim oblicima gripe i komplikacijama koje zahtijevaju bolničko liječenje.

Ljekari savjetuju da se trudnice koje razviju simptome gripe što prije jave zdravstvenom radniku kako bi se procijenila potreba za antivirusnim liječenjem.

Vakcinacija protiv sezonske gripe također je jedna od preporučenih mjera zaštite tokom trudnoće. Osim zaštite trudnice, vakcinacija može doprinijeti i zaštiti novorođenčeta tokom prvih mjeseci života.

Autori istraživanja zaključuju da je za preciznije razumijevanje mogućih dugoročnih posljedica infekcije potrebna dodatna naučna analiza, posebno zbog utjecaja nasljednih i drugih porodičnih faktora.