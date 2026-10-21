Cijene u FBiH nastavljaju rasti: Inflacija dostigla 5,7 posto

Cijene u FBiH nastavile su rasti i tokom septembra 2026. godine, a godišnja inflacija dostigla je 5,7 posto.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u septembru su bile za 1,4 posto više nego u augustu, pri čemu je najveći rast zabilježen u sektoru prijevoza.

Najizraženije mjesečno poskupljenje evidentirano je u prijevozu, gdje su cijene porasle za 3,8 posto. Značajan rast zabilježen je i u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata, koja je poskupjela za 3,2 posto.

Troškovi obrazovanja povećani su za 2,9 posto, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića, koje predstavljaju značajan dio svakodnevnih izdataka domaćinstava, porasle za 0,6 posto.

Poskupjele su i ostale robe i usluge, u prosjeku za jedan posto, dok je u zdravstvu zabilježen rast cijena od 0,3 posto.

Manja povećanja cijena evidentirana su kod namještaja, kućanskih uređaja, odjeće i obuće, kao i u kategorijama rekreacije, restorana i hotela.

Cijene u FBiH od početka godine porasle u odnosu na 2025.

Jedina kategorija u kojoj je tokom septembra zabilježeno pojeftinjenje bile su komunikacije, s padom cijena od 0,1 posto. Cijene alkoholnih pića i duhana ostale su na nivou iz prethodnog mjeseca.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da su potrošačke cijene u periodu od januara do septembra 2026. godine bile u prosjeku više za 4,6 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Godišnja inflacija od 5,7 posto znači da su građani za istu potrošačku korpu roba i usluga u septembru morali izdvojiti više novca nego u istom mjesecu 2025. godine.