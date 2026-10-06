Najbolji studenti u FBiH: Objavljen poziv za kandidature

Ali Huremović
Najbolji studenti u FBiH: Objavljen poziv za kandidature
Foto: Arhiva

Najbolji studenti u FBiH i ove godine imaju priliku biti kandidirani za podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje je raspisalo poziv visokoškolskim ustanovama za izbor studenata s najboljim rezultatima.

Poziv je upućen svim akreditiranim javnim i privatnim univerzitetima, sveučilištima i visokim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ustanove trebaju, prema utvrđenim kriterijima, izabrati i kandidirati po jednog najboljeg studenta sa svake organizacijske jedinice na kojoj se izvodi nastava, odnosno po jednog studenta sa svake visoke škole.

Podrška je namijenjena studentima završne godine prvog ciklusa ili integriranog studija koji su do kraja akademske 2025/2026. godine ostvarili izuzetne rezultate tokom studiranja.

Kako će biti birani najbolji studenti u FBiH?

Osnovni kriterij za izbor bit će ostvareni rezultati tokom studija. Ukoliko više kandidata bude imalo isti prosjek ocjena, prednost će dobiti studenti koji su se posebno istakli u naučnom, stručnom ili volonterskom radu.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke navode da ovim programom žele nastaviti praksu prepoznavanja i nagrađivanja akademske izvrsnosti, znanja i zalaganja studenata.

Visokoškolske ustanove prijedloge kandidata trebaju dostaviti sa propisanom dokumentacijom najkasnije do 23. oktobra 2026. godine.

Na ovaj način najbolji studenti u FBiH mogu biti nominirani direktno putem svojih fakulteta i visokoškolskih ustanova, koje provode izbor kandidata u skladu s kriterijima Ministarstva.

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