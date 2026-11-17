Nagrade za najbolje studente u Federaciji Bosne i Hercegovine osiguralo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke povodom Međunarodnog dana studenata, koji se obilježava danas. Za 99 studenata s 15 visokoškolskih ustanova izdvojeno je ukupno 249.975 KM, a svaki nagrađeni student dobit će po 2.525 KM.

Ministarstvo je pozvalo visokoškolske ustanove da danas organizuju svečanosti na kojima će najboljim studentima uručiti priznanja „Studiosus ingeniosus Universitatis/Studiosa ingeniosa Universitatis“, kao potvrdu njihovih rezultata, truda i predanosti tokom studiranja.

Iz Ministarstva su povodom Međunarodnog dana studenata uputili čestitke svim studentima, naglašavajući značaj visokog obrazovanja i ulaganja u mlade ljude.

„Ovaj dan je prilika da se podsjetimo na važnost visokog obrazovanja, ali i na ulogu mladih ljudi koji svojim znanjem, idejama, kreativnošću i angažmanom doprinose razvoju društva. Ulaganje u njihovo obrazovanje i stvaranje prilika za napredovanje jedan je od važnih preduvjeta razvoja zajednice“, saopćeno je iz Ministarstva.

Nagrade za najbolje studente, ali i one koji se ističu istraživanjem i čitanjem

Osim priznanja za akademski uspjeh, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pripremilo je i dodatne nagrade za studente koji se ističu korištenjem bibliotečkih resursa.

U saradnji s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, za danas u 12 sati najavljen je događaj na kojem će biti proglašeno i nagrađeno osam studenata koji su se posebno istaknuli korištenjem usluga univerzitetskih biblioteka.

Na istom događaju predviđeno je i proglašenje pobjednika prvog Nagradnog konkursa za najbolji izvorni dramski tekst i najbolji izvorni tekst radio-drame, koji je ove godine raspisalo Ministarstvo.

Za najbolje radove u obje kategorije predviđene su nagrade od po 1.500 KM, dok je stručni žiri odlučio dodijeliti i posebnu nagradu od 500 KM za dječiju radio-dramu.

Međunarodni dan studenata u znaku znanja i stvaralaštva

Obilježavanjem Međunarodnog dana studenata Ministarstvo želi skrenuti pažnju na različite oblike studentskih postignuća, od uspjeha tokom studiranja do istraživačkog rada, čitanja i umjetničkog stvaralaštva.

Posebno je istaknuta uloga mladih u razvoju društva, kao i potreba za stvaranjem prilika koje će im omogućiti daljnje obrazovanje, profesionalni napredak i ostvarivanje vlastitih ideja.

„Svim studenticama i studentima želimo sretan Međunarodni dan studenata, uz mnogo novih znanja, vrijednih iskustava i prilika da svojim idejama i sposobnostima oblikuju bolju budućnost“, poručili su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.