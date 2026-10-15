Studenti Univerziteta u Tuzli na razmjeni u Njemačkoj, dočekao ih rektor

Studenti Univerziteta u Tuzli, njih 16 s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, borave u njemačkom gradu Heidenheimu u okviru Erasmus+ programa međunarodne akademske razmjene. Zajedno s njima borave i profesorice Amela Ibrahimagić i Meliha Bijedić, a grupu je ugostio rektor partnerskog univerziteta prof. dr. Marcus Hoffmann.

Riječ je o kratkoročnoj razmjeni studenata i nastavnog osoblja, koja se realizira kroz program Erasmus+ KA171, u saradnji s Univerzitetom Baden-Württemberg Heidenheim (DHBW Heidenheim).

U razmjeni učestvuju studenti sa sva tri odsjeka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Studenti Univerziteta u Tuzli razmjenjuju iskustva s kolegama iz Njemačke

Tokom boravka u Heidenheimu realiziraju se nastavne i stručne aktivnosti, uz razmjenu znanja i iskustava s profesorima i studentima partnerske visokoškolske ustanove.

Ovakav oblik međunarodne saradnje omogućava studentima upoznavanje drugačijih nastavnih pristupa, dok nastavnom osoblju pruža priliku za razmjenu stručnih iskustava i unapređenje obrazovnih i istraživačkih aktivnosti.

Kako je saopćeno iz Univerziteta u Tuzli, saradnja s njemačkom institucijom doprinosi jačanju akademskih veza između Bosne i Hercegovine i Njemačke, većoj mobilnosti studenata i profesora te otvara mogućnosti za razvoj budućih zajedničkih projekata.