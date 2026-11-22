Tuzla i austrijski Klagenfurt ozvaničili su partnerske odnose potpisivanjem sporazuma koji bi trebao otvoriti prostor za saradnju u obrazovanju, nauci, tehnologiji i privredi. Sporazum je potpisan 19. novembra tokom zvanične posjete delegacija Grada Tuzle i Univerziteta u Tuzli ovom austrijskom gradu.

Delegaciju je predvodio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, a Univerzitet u Tuzli predstavljali su prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju prof. dr. Damir Zenunović i predsjednica Savjeta za visoko obrazovanje Tuzlanskog kantona prof. dr. Nihada Delibegović Džanić.

Tokom sastanaka posebna pažnja posvećena je povezivanju univerziteta u Tuzli i Klagenfurtu. Razgovarano je o zajedničkim istraživačkim projektima, razmjeni znanja i iskustava, kao i mogućnostima apliciranja na evropske i međunarodne fondove.

U razgovorima su učestvovali i predstavnici akademske zajednice, gradske uprave i razvojnih institucija iz Klagenfurta, među kojima su Univerzitet u Klagenfurtu, Lakeside Science & Technology Park te agencije Invest in Klagenfurt i BABEG.

Dio posjete bio je posvećen savremenim tehnološkim rješenjima. Tuzlanska delegacija obišla je naučno-tehnološki park Lakeside Science & Technology Park, gdje joj je predstavljen autonomni autobus razvijan u okviru projekta SURAAA.

Predstavljena su i istraživanja instituta Lakeside Labs u oblasti inteligencije roja i autonomnih sistema, tehnologija koje imaju potencijalnu primjenu u industriji, transportu i drugim sektorima.

Uspostavljanje partnerstva trebalo bi omogućiti konkretnije povezivanje obrazovnih i istraživačkih institucija, ali i saradnju s privrednim sektorom. Za Univerzitet u Tuzli to otvara mogućnosti učešća u međunarodnim projektima, razmjene stručnjaka i razvoja novih istraživačkih inicijativa.