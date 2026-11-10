Tuzlanski matematičar Ademir Hujdurović nagrađen u Sloveniji

Prof. dr. Ademir Hujdurović, koji je matematiku diplomirao na Univerzitetu u Tuzli s prosjekom 10,00, dobitnik je prestižnog Zoisovog priznanja za značajna dostignuća u nauci u Sloveniji. Priznanje mu je uručeno u nedjelju, 8. novembra, na svečanosti u Gallusovoj dvorani Cankarjevog doma u Ljubljani.

Riječ je o jednom od najviših državnih priznanja za naučnoistraživački rad u Sloveniji, a Hujdurović je nagrađen za rezultate u oblasti algebarske i strukturne teorije grafova.

Njegov akademski put počeo je na Univerzitetu u Tuzli, gdje je 2009. godine diplomirao matematiku s maksimalnim prosjekom ocjena 10,00. Za izvanredan uspjeh tokom studiranja dobio je Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli kao najbolji student generacije.

Godinu kasnije pridružio se Institutu Andrej Marušič Univerziteta na Primorskom u Sloveniji, gdje je nastavio naučno usavršavanje. Doktorirao je 2013. godine, a danas je redovni profesor matematike i dekan Fakulteta za matematiku, prirodne nauke i informacijske tehnologije u Kopru.

Ademir Hujdurović nagrađen za istraživanja matematičkih mreža

Zoisovo priznanje dodijeljeno mu je za razvoj novih matematičkih metoda i rješavanje značajnih otvorenih problema u teoriji grafova.

Riječ je o oblasti matematike koja proučava veze između različitih elemenata, odnosno strukturu složenih mreža. Takvi matematički modeli koriste se u analizi saobraćajnih i komunikacijskih mreža, društvenih mreža, računarskih sistema i drugih međusobno povezanih struktura.

Prema obrazloženju slovenskog Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i inovacije, Hujdurović je svojim istraživanjima doprinio razumijevanju simetrija i složenih matematičkih struktura, razvijajući pristupe koji omogućavaju rješavanje problema na koje ranije nije bilo odgovora.

Osim naučnoistraživačkog rada, aktivno učestvuje u obrazovanju mladih matematičara, mentorstvu doktorandima i međunarodnoj akademskoj saradnji. Od 2019. godine obavlja funkciju dekana fakulteta u Kopru, a 2023. godine izabran je na drugi mandat.

Ademir Hujdurović je tokom akademske karijere održao vezu i s Univerzitetom u Tuzli, gdje je od 2014. do 2015. godine bio angažovan kao gostujući nastavnik.

Zoisova priznanja, koja nose ime slovenskog naučnika i mecene Žige Zoisa, dodjeljuju se istraživačima za značajan doprinos razvoju nauke. Ovogodišnja priznanja uručena su uoči Dana nauke, koji se u Sloveniji obilježava danas, 10. novembra.