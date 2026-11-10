Cijene stanova u EU u posljednjih deset godina rasle su brže od prihoda građana, zbog čega je kupovina vlastite nekretnine postala teže dostupna u većini država članica. Prema najnovijim podacima Eurostata, odnos cijena nekretnina i prihoda domaćinstava u 2025. godini bio je 6,8 posto viši nego 2015. godine.

Ovaj trend zabilježen je u 17 od ukupno 27 država Evropske unije, dok je u preostalih deset zemalja odnos cijena stanova i primanja građana smanjen.

Podaci pokazuju da rast prihoda u brojnim evropskim državama nije bio dovoljan da prati poskupljenje nekretnina, što dodatno otežava kupovinu stana građanima koji se oslanjaju na vlastitu zaradu.

Cijene stanova u EU: Najveći rast u Portugalu

Najizraženije pogoršanje odnosa cijena nekretnina i prihoda stanovništva zabilježeno je u Portugalu, gdje je ovaj pokazatelj za deset godina porastao čak 60,8 posto.

Na drugom mjestu nalazi se Nizozemska s rastom od 34,3 posto, a slijede Mađarska sa 26,5 posto, Češka sa 25,8 posto i Španija sa 24,5 posto.

S druge strane, u pojedinim evropskim državama zabilježen je suprotan trend. Najveće poboljšanje odnosa cijena stanova i prihoda registrovano je u Rumuniji, gdje je pokazatelj smanjen za 42,8 posto. Slijede Finska s padom od 25,2 posto i Bugarska sa 16,2 posto.

Eurostat pojašnjava da ovi podaci ne pokazuju u kojoj su državi stanovi najskuplji, već koliko su se cijene nekretnina promijenile u odnosu na rast prihoda stanovništva.

Kupovina nekretnine i dalje veliki finansijski izazov

Analiza dugoročnih kretanja pokazuje da je odnos cijena stanova i prihoda dostigao dva posebno izražena vrhunca. Prvi je zabilježen 2007. godine, neposredno prije globalne finansijske krize, kada je bio 7,9 posto iznad dugoročnog prosjeka.

Drugi vrhunac uslijedio je 2022. godine, kada je ovaj pokazatelj bio 7,4 posto iznad prosjeka. Tokom 2023. i 2024. godine došlo je do njegovog smanjenja, ali je 2025. ponovo blago premašio dugoročni prosjek, za 0,03 posto.

Ipak, podaci o tome kako se kreću cijene stanova u EU predstavljaju samo jedan dio slike o dostupnosti stanovanja.

Iz Eurostata naglašavaju da je za stvarnu procjenu mogućnosti kupovine nekretnine potrebno analizirati i koliko je godina prihoda potrebno izdvojiti za stan, koliki su troškovi stambenih kredita te koliko novca domaćinstva svakog mjeseca troše na stanovanje.