Cijene stanova su prenapuhane, realno bi bilo 2000 KM po kvadratu?

Cijene stanova u Tuzli dostigle su nivo od 4.000, a na pojedinim lokacijama i do 5.000 KM po kvadratu, što je prije samo nekoliko godina bilo nezamislivo. Stan od 60 kvadrata tako bez dodatnih troškova prelazi iznos od 240.000 KM, dok veći stanovi ulaze u zonu koja je dostupna tek manjem broju kupaca.

Takav rast odvija se u okruženju u kojem plate ne prate tržište nekretnina. Investitori kao razloge navode poskupljenje građevinskog materijala, zemljišta i radne snage, ali kupci upozoravaju da odnos između primanja i cijene kvadrata postaje sve nepovoljniji.

O toj temi govorio je i Faruk Širbegović u podcastu O prostoru sa Zecom i Vukom, koji realizuje Oslobođenje. U razgovoru je ocijenio da je cijena od četiri hiljade maraka po kvadratu nerealna u odnosu na standard građana Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, realnija cijena bila bi oko 2.000 KM po kvadratu, ukoliko bi se kroz sistemske mjere smanjili fiskalni nameti. Kao jedno od rješenja naveo je mogućnost da se država odrekne PDV-a, posebno za kupce prve nekretnine, čime bi se direktno uticalo na konačnu cijenu stanova. Upravo je u tom podcastu istakao da bez takvog rasterećenja teško može doći do ozbiljnijeg pada cijena.