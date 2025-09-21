Tržište stanova u BiH: Kupci čekaju pad cijena, ali uzalud?

Iako su cijene stanova u novogradnji posljednjih godina bilježile stalan rast, značajniji pad u skorije vrijeme nije realan, smatra Maho Taso, potpredsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina pri Privrednoj komori FBiH.

U razgovoru za Forbes BiH naglašava da je potražnja za novogradnjom i dalje stabilna, dok starogradnja gubi bitku zbog tehničkih, infrastrukturnih i energetskih standarda koji sve više određuju odluke kupaca.

„Starogradnja nikada ne može konkurisati novogradnji po pitanju standarda“, poručuje Taso.

Statistika pokazuje da je posebno aktivno tržište u Republici Srpskoj, gdje se od oko 4.000 prodatih stanova godišnje, čak 75 posto odnosi na novogradnju. Takvi podaci jasno ukazuju na razlike u dinamici između entiteta.

Prema Tasi, jedini scenario koji bi mogao spustiti cijene jeste prekomjerna izgradnja, ali trenutno nema naznaka da će do toga doći. Građevinski sektor se, kako kaže, i dalje kreće unutar realne i kontrolisane potražnje. „Jedino što može značajno sniziti cijene je višak ponude, a to trenutno nije slučaj“, zaključuje on.

Za kupce to znači da čekanje drastičnog pada cijena vjerovatno neće donijeti rezultate. Realnije je očekivati stabilizaciju ili tek blago usporavanje rasta, dok nagle oscilacije nisu na vidiku. Tržište balansira između ograničene ponude i stabilne potražnje, pa prostora za jeftiniji kvadrat stana gotovo i nema – osim ako u budućnosti ne dođe do većeg preokreta u građevinskoj politici ili ekonomiji.