Usporava gradnja stanova, sve više probijanja rokova, kupci nezadovoljni

Usporava gradnja stanova u BiH i sve je više probijanja rokova pokazuju najnoviji podaci koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na kretanja u stambenoj izgradnji tokom prethodne godine i prvog kvartala ove godine.

Prema zvaničnoj statistici, broj završenih stanova u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu iznosio je 914, dok je istovremeno broj nezavršenih stanova na kraju tog perioda dostigao 6.424. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, vidljivo je da se povećava broj objekata koji ostaju nedovršeni, dok dinamika završetka stanova ne prati intenzitet započetih radova.

Agencija za statistiku BiH u svojim kvartalnim saopćenjima o stanogradnji precizno evidentira stanje na kraju izvještajnog perioda, što omogućava jasnu sliku tržišta. Podaci pokazuju da je broj stanova u izgradnji i dalje visok, ali sve veći dio njih ulazi u kategoriju nezavršenih, što u praksi znači probijanje planiranih rokova.

Usporavanje gradnje stanova može ukazivati na nekoliko trendova. Kada se povećava broj nezavršenih jedinica, to često znači da se investitori suočavaju sa produženim rokovima gradnje, otežanim finansiranjem ili promjenama u planiranju projekata. Takva situacija može biti posljedica rasta troškova materijala, nedostatka radne snage ili sporijih administrativnih procedura.

Sa stanovišta tržišta nekretnina, veći broj nezavršenih stanova utiče na ponudu i povjerenje kupaca. Kupci koji su ušli u projekte u fazi gradnje nerijetko očekuju useljenje u tačno određenom roku, a svaki zastoj mijenja planove i povećava rizik. Istovremeno, sporiji završetak novih objekata znači da na tržište dolazi manje gotovih stanova nego što je planirano.

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je sektor stanogradnje i dalje aktivan, ali struktura kretanja upućuje na promjenu dinamike. Usporava gradnja stanova, sve više probijanja rokova, a to je signal koji investitori, banke i kupci pažljivo prate jer direktno utiče na cijene, planiranje novih projekata i ukupnu stabilnost tržišta nekretnina.