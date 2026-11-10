Jeste li gledali „Savršeni krug“? Priča o bh. filmu koji je 1997. godine osvojio Tokio

Film „Savršeni krug“, jedno od najpoznatijih ostvarenja bosanskohercegovačke kinematografije, 1997. godine osvojio je prestižnu nagradu Tokyo Grand Prix na Međunarodnom filmskom festivalu u Tokiju. Priča o životu u opkoljenom Sarajevu, koju je režirao Ademir Kenović, ostavila je snažan utisak na međunarodnu filmsku javnost i donijela značajna priznanja domaćoj kinematografiji.

U konkurenciji 13 filmova, žiri festivala odlučio je glavnu nagradu ravnopravno dodijeliti bosanskohercegovačkom ostvarenju i njemačkom filmu „Jenseits der Stille“. Kenović je na istom festivalu proglašen i najboljim rediteljem.

Film je ostvario značajan uspjeh i izvan Japana, osvojivši ukupno šest međunarodnih priznanja, među kojima su i ona s festivala u Cannesu, Parizu, St. Louisu i Valladolidu.

O čemu govori film „Savršeni krug“?

Radnja filma smještena je u Sarajevo tokom opsade, a u središtu priče nalazi se pjesnik Hamza, kojeg tumači Mustafa Nadarević.

Nakon što njegova supruga i kćerka napuste ratom zahvaćeni grad, Hamza ostaje sam, pokušavajući pronaći smisao svakodnevnog života u okolnostima obilježenim strahom, granatiranjem i neizvjesnošću.

Njegova svakodnevica mijenja se kada upozna dvojicu dječaka, braću Adisa i Kerima, koji tragaju za majkom nakon što su ostali bez roditelja.

Hamza odlučuje brinuti o njima, a odnos koji se razvija između pjesnika i dječaka postaje središnji dio filmske priče. Kroz njihove razgovore, strahove i pokušaje da sačuvaju djeliće normalnog djetinjstva, film prikazuje život običnih ljudi tokom opsade Sarajeva.

Posebnu težinu priči daje kontrast između ratnog razaranja i dječije potrebe za igrom, sigurnošću i pripadanjem.

Film koji je ostavio trag u bh. kinematografiji

Scenarij za „Savršeni krug“ napisali su Abdulah Sidran i Ademir Kenović, dvojica autora čija je saradnja obilježila značajan period bosanskohercegovačkog filma.

Kenović je i prije ovog ostvarenja bio poznat po filmu „Kuduz“ iz 1989. godine, a kasnije je režirao i filmove „Secret Passage“ i „Žaba“.

Posebno mjesto u filmu zauzima Mustafa Nadarević, čija interpretacija pjesnika Hamze predstavlja jednu od njegovih zapaženih filmskih uloga.

„Savršeni krug“ ostao je jedno od prepoznatljivih filmskih svjedočanstava o opsadi Sarajeva, a međunarodna priznanja iz 1997. godine potvrdila su njegov značaj i izvan granica Bosne i Hercegovine.