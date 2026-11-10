Stanje na cestama u BiH: Magla i radovi usporavaju saobraćaj

Stanje na cestama u BiH jutros obilježavaju mjestimično mokri kolovozi, dok magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama u višim predjelima i uz riječne tokove. Iz BIHAMK-a upozoravaju vozače da brzinu prilagode uslovima na putu i voze opreznije.

Prema jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a, objavljenom u 6:30 sati, na više putnih pravaca aktuelni su radovi zbog kojih je saobraćaj usporen ili preusmjeren.

Stanje na cestama u BiH: Radovi na autocesti A1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A1, u smjeru Počitelj prema Bijači. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, dok je u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena preticajna traka.

Na dionici Kakanj prema Zenici, neposredno prije tunela 1. mart, zbog sanacije kolovoza također je zatvorena preticajna traka. Usporeno se saobraća i na ulazu u tunel Klopče, u smjeru Zenica jug prema Zenici sjever, dok je na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Brčko prema Bijeljini, zbog proširenja mosta, vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na putu Jablanica prema Blidinju i dalje je dozvoljen saobraćaj samo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici Lončari prema Pelagićevu, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička koriste alternativni pravac.

Radovi usporavaju saobraćaj i na Romaniji, kao i na magistralnim pravcima Stup prema Jošanici, Izačić prema Bihaću i Ripaču, Cazin prema Srbljanima, Konjic prema Jablanici te na još nekoliko dionica širom zemlje.

Bez dužih zadržavanja na granicama

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, navode iz BIHAMK-a. Ipak, zbog primjene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije (EES), moguća su povremena duža čekanja.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je bio privremeno zatvoren zbog oštećenja. Preko ovog prelaza mogu saobraćati putnička vozila, autobusi i prazna teretna vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj svim teretnim vozilima.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na svim cestama u Bosni i Hercegovini na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.