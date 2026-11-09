Aerodrom Tuzla dobija novu vezu s Njemačkom

Aerodrom Tuzla od aprila 2027. godine trebao bi ponovo biti povezan s Istanbulom letovima kompanije Pegasus Airlines, čime će putnicima biti omogućeno i putovanje prema Stuttgartu u Njemačkoj.

Karte za ovu relaciju već su prikazane u sistemu rezervacija, a pojedini polasci dostupni su po cijeni od 163 eura, odnosno približno 319 KM.

Riječ je o dodatnoj mogućnosti putovanja za građane Tuzlanskog kantona i bh. dijasporu u Njemačkoj. Međutim, putnici trebaju imati na umu da nije riječ o direktnoj liniji između Tuzle i Stuttgarta, nego o putovanju s presjedanjem na istanbulskom aerodromu Sabiha Gökçen.

Prema informacijama koje je objavio Tuzlainfo.ba, u rezervacijskom sistemu kompanije Pegasus moguće je pretraživati letove za april i maj naredne godine.

Pegasus se vraća na Aerodrom Tuzla u aprilu 2027. godine

Prema trenutno objavljenom redu letenja, Pegasus Airlines planira ponovo uspostaviti direktne letove između Tuzle i Istanbula 2. aprila 2027. godine.

Letovi su predviđeni jednom sedmično, petkom, a dolazak na aerodrom Sabiha Gökçen putnicima omogućava nastavak putovanja prema drugim destinacijama iz mreže ove aviokompanije.

Objavljeni raspored predviđa polazak iz Istanbula prema Tuzli u 7:45 sati po lokalnom vremenu, dok je let iz Tuzle za Istanbul planiran u 9:40 sati.

Prema dostupnim podacima, let između Tuzle i Istanbula traje približno sat i 40 minuta.

Koliko koštaju karte od Stuttgarta do Tuzle?

U ponudi za pojedine datume tokom aprila i maja 2027. godine prikazane su cijene od 163 eura, što iznosi približno 319 KM.

Za druge termine cijene dostižu 213 eura, odnosno oko 417 KM.

Navedeni iznosi odnose se na jednosmjerne karte iz prikazane ponude, a konačna cijena zavisi od datuma putovanja, raspoloživih mjesta i odabrane tarife.

Putnicima se preporučuje da prilikom rezervacije posebno provjere vrijeme čekanja u Istanbulu, jer ukupno trajanje putovanja zavisi od povezanosti pojedinačnih letova.

Pegasus ranije obustavio letove tokom zimske sezone

Pegasus Airlines posljednji planirani let između Tuzle i Istanbula prije zimske pauze obavio je 23. oktobra ove godine.

Iako je prvobitno bilo predviđeno održavanje jednog sedmičnog leta i tokom zime, aviokompanija je naknadno promijenila planirani raspored.

Na istoj relaciji ranije je saobraćala i kompanija AJet, koja je svoje letove obustavila u junu 2026. godine.

Povratkom Pegasusa Aerodrom Tuzla ponovo bi dobio direktnu vezu s Istanbulom, dok bi Stuttgart postao jedna od destinacija dostupnih uz presjedanje.

Putnici koji planiraju putovanja mogu provjeriti raspored i cijene na zvaničnoj stranici kompanije Pegasus Airlines.