Za razvoj turizma u FBiH više od milion KM

Za razvoj turizma u FBiH osigurano je 1.044.403 KM kroz novi javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Sredstva su namijenjena unapređenju turističke infrastrukture, a općine, gradovi i druge javne institucije mogu prijaviti projekte za koje je predviđena podrška od 20.000 do 200.000 KM.

Javni poziv otvoren je 6. novembra, a prijave se primaju do 21. novembra 2026. godine. Riječ je o novcu koji nije iskorišten u okviru ranijih programa podrške turizmu.

Cilj je poboljšati turističku ponudu u Federaciji BiH, posebno na lokacijama koje imaju prirodni, kulturni ili historijski značaj.

Za razvoj turizma u FBiH podrška projektima turističke infrastrukture

Finansijska podrška usmjerena je na projekte koji doprinose uređenju i unapređenju turističkih destinacija.

To uključuje uređenje turističkih lokaliteta, obnovu i unapređenje prostora od prirodnog i kulturno-historijskog značaja, kao i razvoj pratećih sadržaja koji turistima omogućavaju kvalitetniji boravak.

Među projektima za koje se može tražiti podrška su uređenje pješačkih, planinarskih i biciklističkih staza, vidikovaca, turističke signalizacije i druge infrastrukture koja doprinosi atraktivnosti destinacija.

Prema uslovima javnog poziva, projekti trebaju biti spremni za realizaciju u predviđenom dvogodišnjem periodu.

Ko se može prijaviti za sredstva?

Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i turističke zajednice.

Jedan od osnovnih uslova jeste da podnosilac prijave osigura vlastito finansijsko učešće od najmanje 20 posto ukupne vrijednosti projekta.

Prilikom ocjenjivanja prijava vrednovat će se spremnost projekta za realizaciju, visina vlastitog učešća te značaj predloženih aktivnosti za razvoj turističke destinacije i očuvanje prirodne i kulturno-historijske baštine.

Na poziv se ne mogu prijaviti korisnici kojima su već odobrena sredstva Federalnog ministarstva okoliša i turizma u 2026. godini kroz tekuće ili kapitalne transfere.

Rok za prijave je 21. novembar

Prijave se podnose elektronskim putem, preko platforme javnih poziva, a krajnji rok je subota, 21. novembar, do 23:59 sati.

Minimalan iznos koji se može odobriti po projektu je 20.000 KM, dok maksimalna podrška iznosi 200.000 KM.

Odobrena sredstva bit će isplaćivana u dvije jednake tranše. Prva nakon potpisivanja ugovora, a druga nakon prihvatanja izvještaja o stepenu realizacije projekta.

Zainteresovani podnosioci prijava uslove i potrebnu dokumentaciju mogu pronaći na zvaničnoj stranici javnog poziva.

Javni poziv za razvoj turizma u FBiH, uslovi i prijava