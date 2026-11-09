Ministarstvo odbrane BiH kupuje vozila za 1,14 miliona KM

Ministarstvo odbrane BiH raspisalo je tender za nabavku novih vozila, motornih sanki i cisterne za aviogorivo, ukupne procijenjene vrijednosti 1,14 miliona KM s PDV-om. Nabavka je podijeljena u četiri lota, a najveći dio sredstava planiran je za vozilo namijenjeno snabdijevanju aviogorivom.

Tender je objavljen danas, a procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 970.882 KM. Riječ je o otvorenom postupku javne nabavke u kojem će osnovni kriterij za izbor ponuđača biti najniža ponuđena cijena.

Ministarstvo odbrane BiH najviše novca izdvaja za cisternu

Za nabavku cisterne za aviogorivo predviđeno je 680.000 KM s PDV-om, što predstavlja najveću pojedinačnu stavku ovog tendera.

Motorne sanke procijenjene su na približno 96.000 KM, dok su za nabavku putničkih automobila niže srednje klase planirana dva odvojena lota.

Vrijednost svakog od tih lotova iznosi 180.000 KM s PDV-om, odnosno ukupno 360.000 KM za putnička vozila.

Prema objavljenim informacijama, oprema i vozila iz prva tri lota bit će isporučeni Komandi logistike Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH u Sarajevu, dok je četvrti lot namijenjen Ministarstvu odbrane BiH.

Nabavka kroz otvoreni tender i elektronsku aukciju

Postupak nabavke predviđa i provođenje elektronske aukcije, a trajanje ugovora planirano je na 12 mjeseci.

Od ponuđača će se zahtijevati garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, u skladu s uslovima tenderske dokumentacije.

Nabavka je pokrenuta u okolnostima dugogodišnjih problema s tehničkom ispravnošću vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Prema podacima iz izvještaja parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, tada je bilo ispravno svega 11 posto teretnih i 50 posto putničkih vozila kojima su raspolagale Oružane snage BiH.

Ti podaci odnose se na stanje prije pet godina i ne predstavljaju aktuelnu procjenu ispravnosti voznog parka.