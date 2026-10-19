Na Manjači počinje najveća vojna vježba Oružanih snaga BiH u 2026. godini

Vojna vježba Oružanih snaga BiH pod nazivom „TRENUTNI ODGOVOR 26“ počinje danas na poligonu Manjača, a tokom pet dana okupit će više od 1.200 pripadnika domaćih oružanih snaga i NATO-ovih ocjenjivačkih timova.

Riječ je o najobimnijoj i organizacijski najsloženijoj vježbi Oružanih snaga BiH u ovoj godini.

Vježba će trajati do 23. oktobra, a njen osnovni cilj je provjera operativne spremnosti, obučenosti i opremljenosti deklarisanih jedinica u skladu sa standardima NATO-a.

U terenskim aktivnostima učestvovat će 881 pripadnik deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH, dok će dodatnih 330 pripadnika OS BiH i predstavnika NATO-ove Savezničke komande združenih snaga u Napulju biti angažovano u organizaciji i ocjenjivanju.

Za rukovođenje vježbom zadužen je brigadni general Jasmin Čajić, zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije.

Vojna vježba Oružanih snaga BiH uz helikoptere i oklopna vozila

Tokom vježbe „TRENUTNI ODGOVOR 26“ bit će korištena različita vojna sredstva i oprema, uključujući oklopne transportere M113 A1, savremena sanitetska vozila te helikoptere Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH.

Terenska obuka podrazumijeva simuliranje stvarnih operativnih uslova, uz angažovanje jedinica koje će imati ulogu protivničkih snaga. Posebna pažnja bit će posvećena sposobnosti jedinica za planiranje i izvođenje operacija podrške miru.

U aktivnostima će učestvovati bataljonska grupa lake pješadije, kao i vodovi vojne policije i jedinice za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

NATO timovi ocjenjuju spremnost jedinica

Vanjsko ocjenjivanje provodit će NATO timovi iz Savezničke komande združenih snaga u Napulju, uz učešće certificiranih ocjenjivača Oružanih snaga BiH. Procesom će rukovoditi viši NATO mentor Robert Marciano.

Provjera će obuhvatiti sedam ključnih područja operativnih sposobnosti, među kojima su priprema, planiranje i izvođenje operacija, komandovanje, komunikacija, zaštita snaga i održivost tokom djelovanja.

Ocjenjivanje se provodi prema NATO konceptu OCC E&F, koji omogućava provjeru dostignutog nivoa obučenosti i usklađenosti jedinica s međunarodnim vojnim standardima.

Kako je saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH, vježba predstavlja jedan od ključnih prioriteta Oružanih snaga BiH u oblasti obuke i provjere operativnih sposobnosti u 2026. godini.