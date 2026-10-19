Na Manjači počinje najveća vojna vježba Oružanih snaga BiH u 2026. godini

Adin Jusufović
Vojna vježba

Vojna vježba Oružanih snaga BiH pod nazivom „TRENUTNI ODGOVOR 26“ počinje danas na poligonu Manjača, a tokom pet dana okupit će više od 1.200 pripadnika domaćih oružanih snaga i NATO-ovih ocjenjivačkih timova.

Riječ je o najobimnijoj i organizacijski najsloženijoj vježbi Oružanih snaga BiH u ovoj godini.

Vježba će trajati do 23. oktobra, a njen osnovni cilj je provjera operativne spremnosti, obučenosti i opremljenosti deklarisanih jedinica u skladu sa standardima NATO-a.

U terenskim aktivnostima učestvovat će 881 pripadnik deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH, dok će dodatnih 330 pripadnika OS BiH i predstavnika NATO-ove Savezničke komande združenih snaga u Napulju biti angažovano u organizaciji i ocjenjivanju.

Za rukovođenje vježbom zadužen je brigadni general Jasmin Čajić, zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije.

Vojna vježba Oružanih snaga BiH uz helikoptere i oklopna vozila

Tokom vježbe „TRENUTNI ODGOVOR 26“ bit će korištena različita vojna sredstva i oprema, uključujući oklopne transportere M113 A1, savremena sanitetska vozila te helikoptere Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH.

Terenska obuka podrazumijeva simuliranje stvarnih operativnih uslova, uz angažovanje jedinica koje će imati ulogu protivničkih snaga. Posebna pažnja bit će posvećena sposobnosti jedinica za planiranje i izvođenje operacija podrške miru.

U aktivnostima će učestvovati bataljonska grupa lake pješadije, kao i vodovi vojne policije i jedinice za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

NATO timovi ocjenjuju spremnost jedinica

Vanjsko ocjenjivanje provodit će NATO timovi iz Savezničke komande združenih snaga u Napulju, uz učešće certificiranih ocjenjivača Oružanih snaga BiH. Procesom će rukovoditi viši NATO mentor Robert Marciano.

Provjera će obuhvatiti sedam ključnih područja operativnih sposobnosti, među kojima su priprema, planiranje i izvođenje operacija, komandovanje, komunikacija, zaštita snaga i održivost tokom djelovanja.

Ocjenjivanje se provodi prema NATO konceptu OCC E&F, koji omogućava provjeru dostignutog nivoa obučenosti i usklađenosti jedinica s međunarodnim vojnim standardima.

Kako je saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH, vježba predstavlja jedan od ključnih prioriteta Oružanih snaga BiH u oblasti obuke i provjere operativnih sposobnosti u 2026. godini.

pročitajte i ovo

BiH

Na Manjači od ponedjeljka velika vojna vježba OSBiH i NATO-a, učestvovat...

BiH

Helez potpisao raskid ugovora za dvojicu pripadnika OSBiH zbog veličanja Ratka...

BiH

Promatrački let iznad BiH od 7. do 11. septembra: Građani nemaju...

BiH

EUFOR izveo vježbu u Ambasadi Grčke u Sarajevu

BiH

Mađarske rezervne snage stigle u BiH, nastavak priprema za vježbu „Brzi...

Vijesti

Francuska vojna vozila stigla u Sarajevo, 200 vojnika učestvuje u vježbi...

Istaknuto

U Tuzli večeras promocija knjige „Ožiljci bez rana“ Ljiljane Haidar Diab

BiH

Putin predložio sastanak s Trumpom i Xijem o okončanju rata u Ukrajini

Sport

Tarik Muharemović postavio rekord Leedsa

Istaknuto

Na današnji dan prije 23 godine preminuo Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva RBiH

BiH

Danas ističe rok za uklanjanje izbornih plakata, kazne do 30.000 KM

Učitati više