Putin predložio sastanak s Trumpom i Xijem o okončanju rata u Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je održavanje trilateralnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i kineskim liderom Xi Jinpingom, na kojem bi se razgovaralo o mogućnostima okončanja rata u Ukrajini.

Prema pisanju američkog lista Wall Street Journal (WSJ), sastanak bi mogao biti organizovan već narednog mjeseca, a Moskva nastoji postići dogovor koji bi odgovarao njenim interesima.

Pozivajući se na izvore upoznate s diplomatskim razgovorima, WSJ navodi da je Putin ovu inicijativu iznio tokom telefonskog razgovora s Trumpom 9. oktobra. Njihov kontakt rezultirao je i dogovorom o kupovini ruskog dizela, nakon čega je Washington ublažio dio sankcija prema Moskvi.

Kao moguća lokacija susreta spominje se kineski grad Shenzhen, gdje će 18. i 19. novembra biti održan samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC). Ruska strana predložila je da se razgovori trojice lidera organizuju na marginama tog međunarodnog skupa.

Kremlj potvrdio razgovore o mogućem sastanku

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da se razmatra mogućnost trilateralnog susreta, ali je naglasio da konačan dogovor još nije postignut.

Prema njegovim riječima, zasad nisu usaglašeni ni termin ni dnevni red razgovora, iako sve tri strane načelno priznaju mogućnost održavanja sastanka.

Trump još nije potvrdio učešće na predloženom samitu, dok iz Pekinga također nema zvanične potvrde da će kineski predsjednik prihvatiti Putinovu inicijativu.

Zelenski kritikuje američko približavanje Moskvi

Mogućnost sastanka dolazi u periodu promjena u odnosima Washingtona i Moskve, posebno nakon Trumpove odluke o ublažavanju određenih sankcija Rusiji i postizanja energetskog dogovora između dvije zemlje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritikovao ove poteze američke administracije, upozoravajući da bi ekonomski ustupci Rusiji mogli ohrabriti Putina i dodatno produžiti rat u Ukrajini.

Prema pisanju WSJ-a, predloženi sastanak izazvao je zabrinutost i među pojedinim zapadnim saveznicima, posebno zbog mogućnosti da se o budućnosti Ukrajine razgovara bez direktnog učešća Kijeva.