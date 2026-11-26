Dan zahvalnosti (Thanksgiving Day) jedan je od najvažnijih američkih praznika, kada se porodice okupljaju za zajedničkom trpezom, pripremaju tradicionalna jela i zahvaljuju na onome što imaju. Ove godine obilježava se u četvrtak, 26. novembra.

Od skromne proslave žetve prije više od četiri stoljeća do praznika koji danas obilježavaju milioni ljudi, njegova tradicija obuhvata brojne neobične običaje, predsjedničko pomilovanje ćurki, velike ulične parade, američki fudbal i nezaobilazne scene iz popularnih televizijskih serija.

Kako je nastao Dan zahvalnosti?

Korijeni praznika sežu u 1621. godinu, kada su engleski doseljenici u Plymouthu, na području današnje savezne države Massachusetts, zajedno s pripadnicima starosjedilačkog naroda Wampanoag proslavili uspješnu žetvu.

Proslava je trajala tri dana, a zajednički obrok smatra se jednim od događaja na kojima je izgrađena današnja američka tradicija.

Prvi američki predsjednik George Washington proglasio je nacionalni dan zahvalnosti 1789. godine, ali je tek 1863. godine, za vrijeme Američkog građanskog rata, predsjednik Abraham Lincoln uspostavio tradiciju godišnjeg obilježavanja praznika.

Američki Kongres je 1941. godine odredio da se praznik obilježava svakog četvrtog četvrtka u novembru.

Ipak, historija praznika ima i drugu stranu. Za dio američkih starosjedilaca ovaj datum predstavlja podsjećanje na kolonizaciju, gubitak zemlje i stradanje njihovih predaka.

Zašto je Amerikancima toliko važan?

Za razliku od brojnih drugih praznika, Dan zahvalnosti nije vezan isključivo za određenu religiju. Njegova savremena suština ogleda se u okupljanju porodice, zahvalnosti, zajedništvu i pomaganju drugima.

Mnogi Amerikanci putuju stotinama kilometara kako bi praznik proveli s najbližima, zbog čega je ovo jedan od najprometnijih perioda godine za američke aerodrome i saobraćajnice.

U pojedinim porodicama običaj je da prije zajedničkog obroka svaki član kaže na čemu je posebno zahvalan u protekloj godini.

Praznik ima i humanitarni karakter. Brojne organizacije i volonteri pripremaju besplatne obroke za beskućnike i građane slabijeg imovinskog stanja.

Šta se nalazi na tradicionalnoj američkoj trpezi?

Pečena ćurka, najprepoznatljiviji je simbol praznične večere. Priprema se u rerni, uz različite začine, povrće i nadjev od hljeba.

Uz glavno jelo tradicionalno se poslužuju pire krompir, umak od brusnica, batat, kukuruz, mahune i umak od pečenja. Među desertima posebno mjesto zauzimaju američka pita od bundeve, pita od jabuka i pita od pekan oraha.

Zanimljivo je da nema pouzdanih dokaza da je ćurka bila glavno jelo na proslavi 1621. godine. Sačuvani historijski zapisi spominju meso divljih ptica i jelena, dok je današnji praznični jelovnik nastajao tokom narednih stoljeća.

Zašto američki predsjednik svake godine pomiluje ćurku?

Jedan od najneobičnijih američkih običaja odvija se u Bijeloj kući, gdje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država simbolično pomiluje ćurku i tako je spašava od završetka na prazničnoj trpezi.-

Tradicija poklanjanja ćurki predsjednicima postoji decenijama, a službeni običaj predsjedničkog pomilovanja uspostavio je George H. W. Bush 1989. godine.

Za ceremoniju se obično biraju dvije ćurke, glavna i rezervna, koje nakon događaja nastavljaju život na farmi ili drugom odgovarajućem imanju.

Ove godine u Bijelu kuću stižu ćurke nazvane Freedom i Feather, a ceremonija predsjedničkog pomilovanja bila je 24. novembra.

Praznik koji se ne obilježava samo u Americi

Iako se najčešće povezuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, Dan zahvalnosti obilježava se i u drugim dijelovima svijeta.

U Kanadi se slavi drugog ponedjeljka u oktobru, a u Liberiji prvog četvrtka u novembru. U karipskoj državi Grenadi praznik se obilježava 25. oktobra, ali ima drugačiju historijsku pozadinu od američkog.

Ovaj praznik poznat je i stanovnicima australskog otoka Norfolk, gdje se obilježava posljednje srijede u novembru.

Različite oblike zahvalnosti za uspješnu žetvu imaju i Njemačka, Japan i Južna Koreja, iako se njihovi praznici razlikuju od američke tradicije.

Od velikih parada do Crnog petka

Dok se u brojnim domovima priprema praznični ručak, ulicama New Yorka prolazi tradicionalna Macy's parada, koja se organizuje od 1924. godine.

Prepoznatljiva je po ogromnim balonima u obliku popularnih animiranih likova, muzičkim nastupima, plesačima i dolasku Djeda Mraza, kojim se simbolično najavljuje božićna sezona.

Američki fudbal također je dio praznične tradicije. Ekipa Detroit Lions svoju tradiciju igranja utakmica na ovaj praznik započela je 1934. godine.

S praznikom je povezan i jedan od najpoznatijih dana za kupovinu na svijetu. Crni petak (Black Friday), koji slijedi odmah nakon njega, označava početak velike sezone prazničnih popusta, a posljednjih decenija proširio se i na brojne evropske zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Kako je Dan zahvalnosti postao dio popularne kulture?

Američki filmovi i televizijske serije učinili su ovaj praznik prepoznatljivim i među ljudima koji ga nikada nisu obilježavali.

Posebno mjesto zauzima kultna serija „Prijatelji“ (Friends), koja je tokom deset sezona gotovo nezamisliva bila bez prazničnih epizoda.

Jedna od najpoznatijih scena emitovana je 1998. godine u epizodi „The One with All the Thanksgivings“, u kojoj Monica pleše s ćurkom i sunčanim naočalama na glavi kako bi oraspoložila Chandlera.

Među gledateljima su posebno ostale zapamćene i Rachelina neuspješna priprema deserta s mesom te praznična večera kojoj je prisustvovao Brad Pitt.

Popularna je postala i tradicija pod nazivom Friendsgiving, odnosno proslava praznika s prijateljima umjesto ili pored tradicionalnog porodičnog okupljanja.

Praznične epizode snimane su i u serijama „Kako sam upoznao vašu majku“, „Simpsoni“ i „Moderna porodica“, a među poznatijim filmovima s ovom tematikom je komedija iz 1987. godine „Planes, Trains and Automobiles“.

Recept za američku pitu od bundeve

Dio američke praznične atmosfere možete prenijeti i u vlastiti dom pripremom tradicionalne pite od bundeve, poznate kao Pumpkin Pie. Za razliku od naše tradicionalne buredžike ili tikvenice, riječ je o slatkom desertu kremaste teksture i izraženog mirisa cimeta.

Sastojci:

Za pripremu su potrebni prhko tijesto za pitu, 425 grama pirea od bundeve, 150 grama šećera, dva jaja, 355 mililitara nezaslađenog evaporiranog mlijeka, jedna kašičica cimeta, pola kašičice mljevenog đumbira, pola kašičice soli i četvrtina kašičice mljevenog klinčića.

Priprema:

Umutite jaja, dodajte pire od bundeve, šećer, so i začine, a zatim postepeno umiješajte mlijeko. Prhko tijesto rasporedite u okrugli kalup promjera približno 23 centimetra i prelijte pripremljenim nadjevom.

Pitu pecite 15 minuta na temperaturi od 220 stepeni, a zatim smanjite temperaturu na 175 stepeni i nastavite peći još oko 40 minuta.

Prije posluživanja ostavite je da se hladi dva sata, a po želji je ukrasite šlagom i pospite cimetom.