Tuzla servis – Prema podacima nadležnih službi, vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle je uredno, kao i isporuka toplotne energije.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen tri puta, evidentirana su četiri krivična djela, dok su se dogodile tri saobraćajne nezgode.

Služba hitne medicinske pomoći pružila je 162 zdravstvene usluge.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je dvije intervencije, dok Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije evidentirao intervencije u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group također su rođene četiri bebe, tri dječaka i jedna djevojčica.

Odvoz komunalnog otpada odvija se prema utvrđenom rasporedu.

Građani koji žele darovati krv mogu se odazvati akciji dobrovoljnog darivanja krvi svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, u terminu od 8 do 15 sati.