U Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli danas će biti održane dvije sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Zastupnici će razmatrati razrješenje dvije ministrice u aktuelnom sazivu Vlade TK, a potom nastaviti konstituirajuću sjednicu na kojoj će birati delegate za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Prva je na rasporedu 3. hitna sjednica Skupštine TK, koja počinje u 11 sati. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju ministrica u Vladi Tuzlanskog kantona.

Riječ je o ministrici zdravstva Dušanki Bećirović i ministrici za boračka pitanja Senadi Dizdarević, koje su podnijele ostavke nekoliko dana prije formalnog isteka mandata aktuelne Vlade. Bećirović odlazi u penziju, dok se Dizdarević vraća na radno mjesto u organ uprave.

Nakon završetka hitne sjednice, zastupnici će nastaviti konstituirajuću sjednicu XI saziva Skupštine TK. Na dnevnom redu je izbor delegata iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Današnje sjednice dio su aktivnosti koje prethode formiranju nove izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu. Prema ranijim najavama Kolegija Skupštine TK, sjednica na kojoj bi se trebalo odlučivati o imenovanju nove Vlade, na čelu s mandatarom Omerom Kovčićem, planirana je za ponedjeljak, 30. novembra.