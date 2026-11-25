Dan državnosti BiH obilježen je večeras svečanim prijemom u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, čiji su domaćini bili članovi Predsjedništva Darijana Filipović i Denis Bećirović.

Prijemu su prisustvovali brojni domaći zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice, a u obraćanjima je naglašen značaj očuvanja državnosti, jačanja institucija i poštovanja vrijednosti ZAVNOBiH-a.

Filipović: Institucije pripadaju ljudima ove zemlje

Članica Predsjedništva BiH Darijana Filipović istakla je da se poštovanje prema domovini ne gradi samo riječima, nego i odnosom prema građanima, vrijednostima koje njegujemo i porukama koje prenosimo budućim generacijama.

Naglasila je da su institucije veće od pojedinaca koji privremeno obavljaju funkcije u njima.

„Institucije pripadaju ljudima ove zemlje. I možda upravo u toj istini trebamo početi obilježavati Dan državnosti“, poručila je Filipović.

Filipović je nakon svečanog prijema uputila i čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine putem svog Facebook profila, naglašavajući da je ovaj praznik prilika za razgovor o tome kakvu ćemo zemlju ostaviti budućim generacijama.

„Želim Bosnu i Hercegovinu u kojoj ravnopravnost nije tema za stalno pregovaranje, nego temelj povjerenja. Zemlju u kojoj nitko ne mora biti manje Hrvat, manje Bošnjak, manje Srbin ili manje ono što jest da bi joj pripadao“, napisala je Filipović.

Istakla je i potrebu izgradnje institucija dostojnih građana kojima služe, poštovanja svake nevine žrtve i odgovornog odnosa prema prošlosti.

„Možemo napraviti bolje od onoga što smo naslijedili“, poručila je Filipović, čestitajući Dan državnosti.

Bećirović: ZAVNOBiH je bosanskohercegovačka Magna karta

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović naglasio je da Bosna i Hercegovina na međunarodnoj pozornici treba isticati vrijednosti ZAVNOBiH-a, koje su u skladu s dostignućima savremenih demokratskih društava.

„Malo je država na svijetu koje imaju tako veličanstven dokument o ljudskim pravima kao što je Deklaracija ZAVNOBiH-a o ljudskim pravima. Građani i narodi Bosne i Hercegovine mogu biti ponosni na ovu deklaraciju“, kazao je Bećirović.

Dodao je da Deklaracija ZAVNOBiH-a o ljudskim pravima treba imati posebno mjesto među najvažnijim političkim i historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine.

Dan državnosti BiH i 83 godine od obnove državnosti

Bosna i Hercegovina 25. novembra obilježava godišnjicu Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, održanog 1943. godine u Mrkonjić Gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti naše zemlje.

Tim odlukama potvrđena je Bosna i Hercegovina kao zajednica ravnopravnih naroda, utemeljena na principima slobode, antifašizma i zajedničkog života.