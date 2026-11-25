Dan državnosti BiH putem društvenih mreža čestitali su brojni sadašnji i bivši bosanskohercegovački fudbalski reprezentativci, među kojima je i Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Džeko je na svom zvaničnom Facebook profilu podijelio čestitku Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, uz kratku poruku „Sretan Dan državnosti“ i simbole u bojama zastave naše zemlje.

„Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Nogometni/Fudbalski savez BiH upućuje iskrene čestitke svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu“, navodi se u objavi Saveza.

Čestitku Nogometnog saveza BiH na svojim društvenim mrežama podijelili su i aktuelni reprezentativci Kerim Alajbegović, Haris Tabaković, Esmir Bajraktarević, Dženis Burnić, Zinedin Smajlović, Amar Memić, Armin Gigović i Amar Dedić.