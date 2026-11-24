Dan državnosti BiH, koji se obilježava sutra, za brojne zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine znači slobodan dan. Ipak, zbog prirode posla i zakonskih izuzetaka, dio radnika provest će praznik na radnom mjestu, za šta im pripada pravo na uvećanu plaću.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da je srijeda, 25. novembar, neradni dan u Federaciji BiH, tokom kojeg, prema zakonu, ne rade državni organi, preduzeća i druga pravna lica.

Praznik se obilježava samo jedan dan, pa je četvrtak redovan radni dan.

Koliko će zaraditi oni koji rade na Dan državnosti BiH?

Zaposleni koji sutra budu na svojim radnim mjestima imaju pravo na veću plaću od one koju ostvaruju tokom redovnog radnog dana.

Ovo pravo regulisano je članom 76. Zakona o radu Federacije BiH, kojim je predviđeno povećanje plaće za rad tokom praznika, prekovremeni i noćni rad, kao i rad tokom sedmičnog odmora.

Međutim, ne postoji jedinstven zakonski propisan procenat uvećanja koji se primjenjuje na sve zaposlene.

Visina naknade zavisi od odredbi kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu, zbog čega radnici u različitim djelatnostima mogu ostvariti različite iznose uvećanja plaće.

Koji objekti mogu biti otvoreni tokom praznika?

Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH propisano je da prodajni objekti ne rade tokom praznika, uz određene izuzetke.

Građani bi tako kupovinu u supermarketima i većini drugih trgovina trebali obaviti danas, dok će sutra moći koristiti usluge pekara, cvjećara, suvenirnica, dragstora i objekata tradicionalnih i starih obrta.

Zabrana rada ne odnosi se ni na prodajne objekte u sklopu benzinskih pumpi, hotela, bolnica, aerodroma, autobuskih i željezničkih stanica, kao ni na određene druge oblike trgovine predviđene zakonom.

Ugostiteljski objekti mogu raditi u skladu s važećim propisima, dok će građanima biti dostupne hitne medicinske službe, policija, vatrogasci i dežurne apoteke.

Poslodavcima prijete kazne do 10.000 KM

Poslodavci koji zaposlenima uskrate pravo na uvećanu plaću za rad tokom praznika mogu biti novčano kažnjeni.

Članom 171. Zakona o radu FBiH za poslodavce koji su pravna lica predviđene su kazne od 1.000 do 3.000 KM, dok se u slučaju ponovljenog prekršaja kazne kreću od 5.000 do 10.000 KM.

Za poslodavce koji su fizička lica, kao i odgovorna lica kod poslodavaca koji su pravna lica, propisane su kazne od 2.000 do 5.000 KM.

Radnici koji budu radili na Dan državnosti BiH trebali bi prilikom naredne isplate plaće provjeriti je li im obračunato pripadajuće uvećanje. Ukoliko im je to pravo uskraćeno, mogu se obratiti nadležnoj inspekciji rada.