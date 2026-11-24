CIK: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je ovjerila prve kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, među kojima je 13 listi iz Tuzlanskog kantona.

Utvrđeno je da svi predloženi kandidati ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Ko su kandidati iz Tuzlanskog kantona za Dom naroda FBiH?

Iz Tuzlanskog kantona ovjereno je ukupno 13 kandidatskih listi sa 20 kandidata.

Iz reda bošnjačkog naroda ovjereno je sedam listi sa 12 kandidata, iz reda srpskog naroda tri liste sa pet kandidata, iz reda hrvatskog naroda dvije liste sa dva kandidata, te jedna lista s jednim kandidatom iz reda ostalih.

Ovjerene su liste Adisa Fazlića, Senada Alića, Bahrudina Ahmetagića, Dževada Hadžića, Mahira Mešalića, Slađana Ilića i Žarka Vujovića sa po dva kandidata.

CIK je ovjerio i liste Mirsada Čamdžića, Lejle Ćebić Đerzić, Ivane Mijatović, Silve Banović, Amera Berbića i Dragana Bosankića sa po jednim kandidatom.

Ovjerene liste iz još dva kantona

Za izbor delegata u Dom naroda FBiH iz Posavskog kantona ovjerene su četiri liste sa devet kandidata, dok je iz Bosanskopodrinjskog kantona ovjereno deset listi sa ukupno 15 kandidata.

Za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ovjereno je šest kandidatskih listi sa ukupno 12 kandidata.

Na današnjoj sjednici CIK BiH dodijelio je i zamjenske mandate Ivanki Babić, Stefanu Ignjatoviću i Elviru Karabajiću, nakon što su prethodno izabrani kandidati odbili prihvatiti mandate.