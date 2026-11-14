Behija Kulović izabrana za v.d. predsjednicu Naše stranke, poznat datum redovnog kongresa

RTV SLON
Foto: Naša stranka

Behija Kulović izabrana je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Naše stranke na današnjoj sjednici Glavnog odbora, održanoj nakon ostavke Sabine Ćudić na mjesto predsjednice stranke.

Glavni odbor donio je i odluku da redovni Kongres Naše stranke bude održan 20. marta naredne godine. Na Kongresu će biti birano novo rukovodstvo, uključujući predsjednika, tri potpredsjednika, članove i članice Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Etičke komisije.

Nakon imenovanja, Kulović je poručila da Našu stranku očekuje period novog okupljanja, razgovora i zajedničkog rada. Istakla je da stranka ima ljude, znanje i energiju potrebne za narednu fazu razvoja.

„Pred nama je prilika da zajedno otvorimo novo poglavlje u radu Naše stranke. Izborni rezultat shvatamo ozbiljno, ali vjerujemo u ljude koji čine ovu organizaciju, u naše ideje i u vrijednosti zbog kojih smo se okupili. Važno je da iz prethodnog perioda izvučemo pouke, saslušamo jedni druge i s novom energijom nastavimo graditi stranku koja ima šta ponuditi Bosni i Hercegovini“, izjavila je Kulović.

Kao neke od prioriteta navela je jačanje lokalnih organizacija, veće uključivanje članstva u donošenje odluka te otvaranje prostora za nove ljude, inicijative i ideje.

Naglasila je da promjene u radu stranke ne znače odustajanje od dosadašnjih vrijednosti, već njihovo snažnije zastupanje kroz konkretne politike koje mogu unaprijediti svakodnevni život građana.

Behija Kulović je prosvjetna radnica, a politički angažman započela je u Našoj stranci u Kaknju. Od 2022. godine zastupnica je Naše stranke u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

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