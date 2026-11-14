Behija Kulović izabrana za v.d. predsjednicu Naše stranke, poznat datum redovnog kongresa

Behija Kulović izabrana je za vršiteljicu dužnosti predsjednice Naše stranke na današnjoj sjednici Glavnog odbora, održanoj nakon ostavke Sabine Ćudić na mjesto predsjednice stranke.

Glavni odbor donio je i odluku da redovni Kongres Naše stranke bude održan 20. marta naredne godine. Na Kongresu će biti birano novo rukovodstvo, uključujući predsjednika, tri potpredsjednika, članove i članice Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Etičke komisije.

Nakon imenovanja, Kulović je poručila da Našu stranku očekuje period novog okupljanja, razgovora i zajedničkog rada. Istakla je da stranka ima ljude, znanje i energiju potrebne za narednu fazu razvoja.

„Pred nama je prilika da zajedno otvorimo novo poglavlje u radu Naše stranke. Izborni rezultat shvatamo ozbiljno, ali vjerujemo u ljude koji čine ovu organizaciju, u naše ideje i u vrijednosti zbog kojih smo se okupili. Važno je da iz prethodnog perioda izvučemo pouke, saslušamo jedni druge i s novom energijom nastavimo graditi stranku koja ima šta ponuditi Bosni i Hercegovini“, izjavila je Kulović.

Kao neke od prioriteta navela je jačanje lokalnih organizacija, veće uključivanje članstva u donošenje odluka te otvaranje prostora za nove ljude, inicijative i ideje.

Naglasila je da promjene u radu stranke ne znače odustajanje od dosadašnjih vrijednosti, već njihovo snažnije zastupanje kroz konkretne politike koje mogu unaprijediti svakodnevni život građana.

Behija Kulović je prosvjetna radnica, a politički angažman započela je u Našoj stranci u Kaknju. Od 2022. godine zastupnica je Naše stranke u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.