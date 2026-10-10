Sabina Ćudić podnijela ostavku na mjesto predsjednice Naše stranke

Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice Naše stranke nakon rezultata Općih izbora 2026. godine, preuzimajući odgovornost za izborni neuspjeh ove političke organizacije. U obraćanju članovima stranke poručila je da uzroke slabog rezultata treba tražiti unutar stranačkih struktura, a ne među biračima ili političkim protivnicima.

Ćudić je posebno ukazala na izborni rezultat u Sarajevu, gdje Naša stranka učestvuje u vlasti. Ocijenila je da tokom prethodne četiri godine nisu ostvarena očekivanja građana i da politička odgovornost podrazumijeva mnogo više od lične čestitosti.

„Zato preuzimam odgovornost i podnosim ostavku na mjesto predsjednice Naše stranke“, poručila je Ćudić.

Sabina Ćudić: Godinu dana nije bilo dovoljno za potrebne promjene

Govoreći o periodu provedenom na čelu stranke, Ćudić je podsjetila da je za predsjednicu izabrana na vanrednom kongresu, manje od godinu dana prije održavanja Općih izbora.

Prema njenim riječima, taj period omogućio joj je da sagleda politički pravac, organizacijske prednosti i slabosti stranke te učestvuje u pripremama za izbornu kampanju.

Ipak, smatra da nije uspjela osigurati promjene koje su bile potrebne kako bi stranka ostvarila bolji rezultat i ponudila uvjerljiviju političku viziju.

„Godina dana je evidentno bila nedovoljna da osiguram kvalitetniji i efikasniji način obnašanja vlasti, da ponudim kredibilnu viziju i pravac za nas i naše birače. Zato preuzimam odgovornost i podnosim ostavku na mjesto predsjednice Naše stranke“, navela je Ćudić.

Pozvala i druge funkcionere da preuzmu odgovornost

Dosadašnja predsjednica Naše stranke izrazila je ponos na mlade kandidate, kandidatkinje i aktiviste koji su učestvovali u predizbornoj kampanji.

Istovremeno je pozvala iskusnije članove rukovodstva, kao i predstavnike stranke u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, da analiziraju vlastiti rad i prepoznaju propuste koji su doprinijeli izbornom rezultatu.

Naglasila je da ostavka ne znači i njen odlazak iz stranke, kojoj, kako je poručila, ostaje trajno posvećena.

Ćudić je navela da će i dalje biti na raspolaganju članstvu, izražavajući uvjerenje da predstojeći stranački kongres predstavlja priliku za promjene.

„Pred nama je Kongres i prilika da iz procesa koji slijede izađemo bolji, hrabriji i odlučniji. Iskoristimo tu priliku. Ona može biti historijska“, zaključila je Ćudić.