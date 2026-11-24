Papa Franjo tokom posljednjih godina pontifikata prolazio je kroz duboku duhovnu krizu, koja je počela 2021. godine i trajala približno dvije godine, otkrivaju njegovi privatni dnevnici predstavljeni danas javnosti.

Zapisi pokojnog poglavara Katoličke crkve govore o ličnim iskušenjima, duhovnoj pustoši, pritiscima prilikom donošenja važnih odluka, ali i iskustvima koja je opisivao kao vizije đavola i pakla.

U bilješci iz decembra 2022. godine Franjo je opisao kako su njegove duhovne poteškoće bile povezane s odgovornošću i izazovima upravljanja Katoličkom crkvom.

Papa Franjo bilježio svoja iskustva više od tri decenije

Privatne zapise prikupio je kardinal Victor Fernández, jedan od najbližih Franjinih saradnika, koji je odabrane dijelove dnevnika objedinio u knjigu od 160 stranica.

Bilješke su nastajale od decembra 1992. godine, kada je Jorge Mario Bergoglio bio pomoćni biskup Buenos Airesa, pa sve do augusta 2024. godine.

U jednom od zapisa iz januara 2021. godine papa Franjo opisao je tri situacije u kojima je vjerovao da je vidio đavola. Jedno takvo iskustvo, prema njegovim riječima, dogodilo se tokom sastanka s vatikanskim zvaničnicima.

Objavljivanje privatnih dnevnika jednog pape rijetkost je u historiji Katoličke crkve. Posljednji papa čiji su dnevnici objavljeni nakon smrti bio je Ivan XXIII, koji je preminuo 1963. godine.

Franjo je Katoličku crkvu predvodio 12 godina, sve do smrti u aprilu 2025. godine, u 88. godini života.