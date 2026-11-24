U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas će u 9 sati biti izrečena presuda Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu, optuženima za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Ponovljeno suđenje počelo je u martu ove godine, nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH u decembru 2025. godine ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Prvobitnom presudom, izrečenom 27. decembra 2024. godine, Marinković je bio osuđen na 45, a Macan na 15 godina zatvora.

Ubistvo sarajevskih policajaca dogodilo se 26. oktobra 2018. godine u naselju Alipašino Polje. Šehović je preminuo na mjestu događaja, dok je Vujinović podlegao povredama nekoliko sati kasnije.

Optužnica je potvrđena u decembru 2022. godine, a njome je prvobitno bio obuhvaćen i Marko Trifković, koji je nakon sporazuma s Tužilaštvom o priznanju krivice pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora.

Trifković nije obuhvaćen ponovljenim sudskim postupkom protiv Marinkovića i Macana.