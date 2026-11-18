Sarajevo: U policijskoj akciji Federalne uprave policije (FUP) kod Sarajeva pronađeno je oko 50 kilograma materije za koju se sumnja da je droga skank, a dvije osobe su uhapšene.

Akcija je provedena danas, nakon što su policijski službenici zaustavili kamion s crnogorskim registarskim oznakama.

Prema informacijama koje je objavio portal Vijesti.ba, sumnjiva materija pronađena je u zaustavljenom teretnom vozilu, a njen izgled upućuje na to da bi mogla biti riječ o skanku.

Tokom akcije slobode su lišene dvije osobe, koje će biti podvrgnute daljnjoj kriminalističkoj obradi radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Kako se nezvanično saznaje, policijska akcija izvedena je na području Rajlovca, u blizini Sarajeva. Nadležne institucije zasad nisu zvanično potvrdile tačnu lokaciju niti objavile identitet uhapšenih.

Također, još nisu poznate okolnosti pronalaska sumnjive materije, kao ni njeno porijeklo i odredište.

Više detalja o zapljeni droge kod Sarajeva očekuje se nakon zvaničnog saopćenja Federalne uprave policije i drugih nadležnih institucija.