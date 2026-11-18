Prosječna plata u BiH u septembru 2026. godine iznosila je 1.733 KM, što je povećanje od 1,9 posto u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Iako su primanja nastavila rasti, razlike među pojedinim djelatnostima i dalje su značajne.

Kada se uzme u obzir rast potrošačkih cijena, odnosno inflacija, realno povećanje prosječne neto plate u odnosu na august iznosilo je 0,7 posto.

U poređenju sa septembrom 2025. godine, prosječna plata nominalno je porasla za 9,3 posto, dok je realni rast iznosio 3,1 posto. To znači da je povećanje kupovne moći zaposlenih bilo znatno manje od nominalnog rasta njihovih primanja.

Najveće plate u IT sektoru, zdravstvu i javnoj upravi

Najveće prosječne zarade ostvarene su u djelatnosti informacija i komunikacija, gdje je neto plata iznosila 2.289 KM.

Odmah iza ovog sektora nalaze se zdravstvo i socijalna zaštita sa prosječnom platom od 2.264 KM. Zaposleni u javnoj upravi i odbrani u prosjeku su primali 2.217 KM, dok je prosječna zarada u finansijskim djelatnostima i osiguranju iznosila 2.211 KM.

Među djelatnostima s najvišim primanjima nalazi se i proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom i parom, gdje je prosječna neto plata dostigla 2.111 KM.

Ugostiteljstvo i građevinarstvo među najslabije plaćenim sektorima

Na drugoj strani, najniža prosječna primanja zabilježena su u djelatnostima smještaja i ugostiteljstva, gdje su zaposleni u septembru u prosjeku zarađivali 1.201 KM.

U građevinarstvu je prosječna neto plata iznosila 1.336 KM, dok su radnici u trgovini u prosjeku primali 1.386 KM. Nešto veća primanja zabilježena su u prerađivačkoj industriji, gdje je prosjek iznosio 1.412 KM.

Razlika između najplaćenijeg sektora informacija i komunikacija i najslabije plaćenog sektora smještaja i ugostiteljstva iznosila je 1.088 KM mjesečno.

Prosječna plata u BiH raste, povećana i bruto primanja

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je u septembru rasla i prosječna bruto plata, koja je iznosila 2.693 KM.

U odnosu na august bruto primanja nominalno su povećana za 1,8 posto, dok je u poređenju sa septembrom prošle godine zabilježen rast od 9,4 posto.

Uprkos rastu prosječnih primanja na državnom nivou, zaposleni u ugostiteljstvu, građevinarstvu, trgovini i prerađivačkoj industriji i dalje ostvaruju zarade koje su znatno ispod prosjeka od 1.733 KM.