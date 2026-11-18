Tuzlanski pozorišni dani 2026. počinju večeras premijerom predstave „Nestajanje“ Narodnog pozorišta Tuzla, a tokom naredne dvije sedmice publici će se predstaviti ansambli svih 12 profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine.

Festival će trajati do 1. decembra, uz bogat repertoar i dodjelu nagrada za izvrsnost u pozorišnom stvaralaštvu.

Svečano otvaranje zakazano je za 19:30 sati, kada će na sceni Narodnog pozorišta Tuzla biti izvedena predstava „Nestajanje“, nastala prema tekstu hrvatskog dramatičara Tomislava Zajeca, u režiji Milana Neškovića.

Riječ je o intimnoj porodičnoj drami koja istražuje različite oblike nasilja i zlostavljanja te posljedice koje takva iskustva ostavljaju na pojedince i njihove porodice. Predstava će biti izvedena u kamernom ambijentu.

Sanja Horić, stručna saradnica za marketing Narodnog pozorišta Tuzla, istakla je da ova pozorišna kuća kroz svoje predstave nastoji otvoriti pitanja o kojima se u društvu često nedovoljno govori.

„Razlog zašto ljubitelji umjetnosti trebaju pogledati predstavu jeste što Narodno pozorište Tuzla često obrađuje upravo ovakve teme, teme o kojima se treba govoriti i koje nikako ne smiju biti skrivene“, kazala je Horić.

Tuzlanski pozorišni dani okupljaju ansamble iz cijele BiH

Ovogodišnje izdanje festivala posebno je po tome što prvi put na jednom mjestu okuplja svih 12 profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine. Pored domaćina, u programu učestvuju pozorišne kuće iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Bijeljine, Prijedora, Zenice i Istočnog Sarajeva.

Tuzlanskoj publici predstavit će se Pozorište mladih Sarajevo, Narodno pozorište Mostar, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Gradsko pozorište „Semberija“ iz Bijeljine, Narodno pozorište Sarajevo i Pozorište Prijedor.

Na festivalu će nastupiti i Narodno pozorište Republike Srpske iz Banje Luke, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, Bosansko narodno pozorište Zenica te Narodno pozorište Istočno Sarajevo.

Publiku očekuju predstave različitih žanrova, među kojima su „Sarajevo, grad od snova“, „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini“, „Ćelava pjevačica“, „Ubistvo u Orijent ekspresu“, „Kauboji“, „Ljubavnice“ i „39 stepenika“.

Predstave će biti izvođene na scenama Narodnog pozorišta Tuzla i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Predstava o genocidu u Srebrenici 27. novembra

Jedan od značajnijih događaja festivalskog programa bit će izvođenje predstave „Njih više nema“, koja govori o genocidu u Srebrenici i odnosu društva prema preživjelima.

Riječ je o koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra, Heartefacta iz Beograda i organizacije My Balkans. Predstava se bavi pitanjima sjećanja, suočavanja s prošlošću i posljedicama zaborava.

Njeno izvođenje zakazano je za petak, 27. novembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

Cijene ulaznica i završetak festivala

Tuzlanski pozorišni dani bit će završeni 1. decembra prvim repriznim izvođenjem predstave „Nestajanje“, nakon čega je planirana dodjela nagrada za izvrsnost u pozorišnom stvaralaštvu.

Sve predstave u okviru festivala počinju u 19:30 sati. Cijena ulaznice za predstave na velikoj sceni iznosi 15 KM, dok je za kamerne izvedbe potrebno izdvojiti 25 KM.

Ulaznice su dostupne na blagajni Narodnog pozorišta Tuzla, a za dio festivalskog programa omogućena je i online kupovina.