Kvar na cjevovodu: Otežano vodosnabdijevanje u dijelu Tuzle

Ali Huremović
voda, vodovod, vodosnabdijevanje
Foto: Ilustracija

Otežano vodosnabdijevanje danas je zabilježeno u nekoliko dijelova Tuzle zbog kvara na glavnom cjevovodu od Stupara do Mosnika.

Prema informaciji objavljenoj u 15:15 sati, problemi u isporuci vode prisutni su u naselju Slatina, centru grada i istočnom dijelu Tuzle.

Ekipe su na terenu, a radovi na sanaciji kvara su u toku.

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se sutra

Prema trenutnim najavama, normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se sutra, u petak, 13. novembra, u jutarnjim satima.

Do završetka radova stanovnici navedenih dijelova grada mogu imati poteškoće u redovnom snabdijevanju vodom.

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