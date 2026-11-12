Kvar na cjevovodu: Otežano vodosnabdijevanje u dijelu Tuzle

Otežano vodosnabdijevanje danas je zabilježeno u nekoliko dijelova Tuzle zbog kvara na glavnom cjevovodu od Stupara do Mosnika.
Prema informaciji objavljenoj u 15:15 sati, problemi u isporuci vode prisutni su u naselju Slatina, centru grada i istočnom dijelu Tuzle.
Ekipe su na terenu, a radovi na sanaciji kvara su u toku.
Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se sutra
Prema trenutnim najavama, normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se sutra, u petak, 13. novembra, u jutarnjim satima.
Do završetka radova stanovnici navedenih dijelova grada mogu imati poteškoće u redovnom snabdijevanju vodom.