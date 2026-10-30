Tuzla upozorava na poplave i klizišta: Obilne padavine od sutra

Obilne padavine koje se očekuju od sutra, subote, 31. oktobra, mogle bi izazvati nagli porast vodostaja rijeka i potoka, poplave i aktiviranje klizišta na području Tuzle. Služba civilne zaštite Grada Tuzle danas je uputila upozorenje građanima i pozvala ih da preduzmu mjere zaštite sebe i svoje imovine.

Prema objavljenom upozorenju, povećan rizik postoji u nižim područjima i urbanim zonama, gdje bi usljed intenzivnih padavina moglo doći do plavljenja. Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na područja koja su ranije bila pogođena klizištima.

Iz Civilne zaštite upozoravaju da vodostaji i brzina protoka vode mogu naglo porasti, zbog čega građanima savjetuju da izbjegavaju približavanje obalama rijeka i potoka.

Kako se pripremiti za obilne padavine?

Građanima se preporučuje da na više spratove ili druga sigurna mjesta premjeste pitku vodu, hranu, lijekove, dokumente i vrijedne predmete. Ukoliko je moguće i sigurno, potrebno je zaštititi niže dijelove objekata od prodora vode, između ostalog i postavljanjem vreća s pijeskom.

Posebno upozorenje odnosi se na električne instalacije i uređaje koji mogu doći u kontakt s vodom. U slučaju plavljenja objekta, struju treba isključiti samo ako je to moguće učiniti bez opasnosti. Oštećene ili oborene električne kablove ne treba dodirivati, nego ih odmah prijaviti nadležnim službama.

Stanovnicima područja na kojima su ranije sanirana klizišta preporučuje se da provjere prohodnost drenažnih kanala. Svaku pojavu pukotina, pomjeranja tla, začepljenja odvoda ili drugih promjena koje mogu ukazivati na nestabilnost zemljišta potrebno je prijaviti Civilnoj zaštiti.

Građanima savjetovana priprema za moguću evakuaciju

Zbog mogućnosti da obilne padavine izazovu poplave i klizišta, građanima se savjetuje da pripreme osnovne zalihe hrane, vode i lijekova za nekoliko dana, kao i da lične dokumente drže na sigurnom i lako dostupnom mjestu.

U slučaju da nadležne službe izdaju nalog za evakuaciju, potrebno je postupiti prema njihovim uputstvima i bez odlaganja napustiti ugroženo područje.

Iz Grada Tuzle pozivaju stanovništvo da redovno prati zvanična obavještenja, lokalne medije i informacije Službe civilne zaštite.

U slučaju opasnosti građani mogu kontaktirati Operativni centar civilne zaštite na broj 121, policiju na 122, vatrogasce na 123 i Službu hitne medicinske pomoći na 124.