Festival harmonike u Tuzli: Do 100 takmičara, dva koncerta i muzička iznenađenja

Festival harmonike u Tuzli „Sevdalinko harmonikom opjevana“ bit će održan 31. oktobra i 1. novembra u Bosanskom kulturnom centru, a osmo izdanje ove međunarodne manifestacije okupit će između 70 i 100 takmičara iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja. Organizatori najavljuju bogat takmičarski i koncertni program, uz nastupe poznatih harmonikaša i posebna iznenađenja za publiku.

U organizaciji Udruženja građana „Eufonija“, Tuzla će ugostiti mlade harmonikaše, njihove profesore i ljubitelje muzike iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Austrije, Njemačke i drugih zemalja.

Ovogodišnjem finalu prethodile su kvalifikacije održane 23. augusta u Beču, u saradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji. Time je festival dodatno proširio međunarodni karakter i omogućio mladim muzičarima da svoje znanje predstave i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Sedam članova međunarodnog žirija ocjenjivat će takmičare

Nastupe učesnika ocjenjivat će sedmočlani međunarodni žiri koji čine Dejan Milkunić, Nikola Zarić, Saša Stanojević, Zlatan Muratović, Aleksandar Aca Nikolić Čergar, Haris Kaltak i Željko Mužak Jovanović.

Mladi harmonikaši takmičit će se za vrijedne nagrade i priznanja, a festival im pruža priliku da nastupaju pred međunarodnim stručnjacima, razmijene iskustva i dodatno razvijaju muzičke vještine.

Poseban značaj manifestacije ogleda se u promociji sevdalinke i očuvanju tradicije sviranja harmonike, ali i stvaranju novih veza među mladim muzičarima iz različitih zemalja.

Festival harmonike u Tuzli završava s dva velika koncerta

Završna festivalska večer, u nedjelju, 1. novembra, donosi dva koncertna programa. Publika će imati priliku uživati u programu „Balkan Night“, uz orkestar Harisa Kaltaka i goste, te koncertu orkestra Lazara Milića, prošlogodišnjeg sveukupnog pobjednika festivala.

Orkestar Lazara Milića pratit će i nastupe pobjednika pojedinih takmičarskih kategorija, čime će najuspješniji mladi harmonikaši dobiti priliku da nastupe uz iskusne muzičare.

Organizatori najavljuju i premijeru novog narodnog kola, kao i poseban nastup jednog od članova međunarodnog žirija, čije ime za sada ne otkrivaju.

Nakon koncertnog programa uslijedit će svečano proglašenje pobjednika i dodjela nagrada.

Iz Udruženja „Eufonija“ pozivaju građane, roditelje, profesore i ljubitelje tradicionalne muzike da podrže mlade izvođače i posjete festival, koji već osmu godinu povezuje muzičko obrazovanje, takmičenje i očuvanje bosanskohercegovačkog kulturnog naslijeđa.