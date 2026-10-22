MI-BOSPO ulaže u mlade poduzetnike: Podrška novim biznisima i razvoju privrede

Razvoj domaće privrede počinje i od pojedinaca koji imaju ideju, hrabrost i želju da pokrenu vlastiti posao. Ali za prve korake u poduzetništvu često su potrebni dodatno znanje, finansijska sredstva i stručna podrška.

Prepoznajući upravo te potrebe, Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO već tri decenije radi na ekonomskom osnaživanju i razvoju poduzetništva, s posebnim fokusom na žene i mlade. Kroz program „Mladi u biznisu“, koji se realizuje uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, mladima se omogućava da razvijaju poslovne ideje, unaprijede vještine i stvaraju temelje za samostalno poslovanje.

„Mladi ljudi su jako važan segment društva iz više razloga. Oni su kreatori ideja, oni su kreatori razvoja, oni često gledaju drugačije na stvari, spremni su da pomjeraju granice. Međutim, i mi smo svjesni da bi ideja postala uspješan poduzetnički podhvat, da je potrebno znanje, financijska podrška i tako dalje. Iz tog razloga mi smo se odlučili kada je Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula jedan regionalni projekat mladi u biznisu koji realizuje se u zemljama Zapadnog Balkana. Rado smo se priključili tome i baš s ciljem da pružimo podršku kako finansijsku, tako i nefinansijsku u smislu jačanja znanja i vještina mladih ljudi za vođenje biznisa i tako dalje.“ kazao je Safet Husić, direktor MKF MI-BOSPO.

Da podrška mladima donosi konkretne rezultate, pokazuju i podaci MI-BOSPO-a. Kroz program „Mladi u biznisu“ do sada su 304 mlade osobe koristile gotovo tri miliona konvertibilnih maraka finansijskih sredstava.

Uz finansijsku podršku organizovano je i 12 edukacija, kroz koje su učesnici imali priliku steći znanja potrebna za pokretanje i vođenje poslovanja. Poseban akcenat stavljen je na formalizaciju biznisa, kako bi mladi svoje poslovne ideje razvijali kroz registrovanu djelatnost i koristili dostupne mogućnosti podrške.

„U zadnje dvije godine mi smo stavili akcenat na formalizaciju biznisa. Prije svega da naglasimo prednosti registrovanog biznisa u smislu da ljudi kad imaju ideje da realizuju te ideje na način da registruju biznis ali da im pokažemo i koje vidove podrške mogu očekivati jer postoji razni poticaje za koje oni u stvari možda i ne znaju. I plus ova nefinansijska usluga koja je besplatna za njih u smislu sticanja znanja i vještina kroz ove edukacije koje pružamo.“ dodaje Husić.

Jedan od primjera takve podrške predstavljen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je organizovana završnica programa razvoja poslovnih ideja.

Mladi iz Tuzlanskog kantona tokom petosedmične obuke, provedene prema metodologiji Investicijske fondacije IMPAKT, radili su s mentorima na pripremi poslovnih i finansijskih planova. Svoje ideje predstavili su stručnom žiriju, koji bira tri najbolje.

Ovakav pristup omogućava učesnicima da se za pokretanje vlastitog posla pripremaju uz podršku stručnjaka, umjesto da prve poslovne izazove savladavaju sami.

“Radili smo sa njima par mjeseci, sa mladima iz Suzanskog kantona koji su se prijavili na ovaj program koji zajednički realizuje Mikrokreditna fondacija MiBOSP-u, Evropska banka za obnovu razvoj i investicijska fondacija Impact koji je partner na terenu, implementator i naši mentori su radili sa mladima koji su se prijavili sa svojim idejama. Prošli su našu obuku koja je trajala nekih pet sedmica. Oni koji su završili poslovne planove i koji su stigli do kraja, dakle ispunili sve ono što je bilo potrebno, pripremili poslovne planove, financijske planove, oni će danas predstaviti svoje ideje.” navodi Sanja Miovčić, izvršna direktorica Investicijske fondacije IMPAKT.

Podrška razvoju malih biznisa posebno je značajna za Tuzlanski kanton, gdje poduzetništvo predstavlja važan oslonac lokalne ekonomije. Prema podacima Investicijske fondacije IMPAKT, kroz njihove programe na ovom području pokrenuto je više od 300 biznisa.

Saradnja s MI-BOSPO-om i drugim partnerima omogućava povezivanje finansijskog sektora, stručnog mentorstva i mladih koji žele svoje ideje pretvoriti u održive poslovne poduhvate. Svaka nova poslovna prilika istovremeno otvara mogućnost za zapošljavanje, razvoj novih usluga i jačanje domaće privrede.

“Mi smo ovdje kroz naše programe pokrenuli više od 300 biznisa u proteklih svega nekoliko godina. I dalje smo vrlo aktivni i jako mi je drago što se negako vraćamo i drago mi je naravno uvijek kada se i privatni sektor uključi sa istom ideom, dakle što je više partnera i što se više stvara ta neka sinergija između javnog, privatnog sektora i akademskog, ono što vidimo danas, mislim da stvaramo bolju platformu za budućnost tih mladih, za nova zapošljavanja i razvoj čak i u nekom inovacijskom smislu.” dodaje Miovčić.

Važan dio ovog procesa predstavlja i povezivanje akademske zajednice s institucijama koje pružaju finansijsku i mentorsku podršku. Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli kroz svoje studijske programe i projekte nastoji razvijati poduzetničke kompetencije mladih, a saradnja s MI-BOSPO-om i partnerima otvara dodatni prostor da se znanje primijeni u praksi.

Posebna pažnja usmjerena je na mala i srednja preduzeća, koja mogu biti pokretači novih investicija i zapošljavanja.

“Ekonomski fakultet Universteta u Tuzu je strateški opredjeljen za razvoj poduzetništva, što potvrđujemo kroz studijske programe na sva tri ciklusa studija na ekonomskom fakultetu, ali i kroz posebne projekte koje realiziramo, kao što je festival poduzetništva koji se implementira u saradnji sa srednjim školama na Tuzlanskom kantonu. Danešnji događaj organizujemo sa mi, BOSP-om i drugim partnerima i još jednom potvrđujemo naše nastojanje da pružimo mladima podršku u razvoju njihovih poslovnih ideja i otvaranju vlastih biznisa. Smatramo da je saradnja Akademske zajednice, finansijskih institucija i organizacija koje pružaju mentorsku podršku jedna od ključnih pretpostavki za afirmaciju poduzetništva mladih i otvaranje novih poslovniih prilika.” navodi dr. sc. Adisa Delić, dekanica Ekonomskog fakulteta UNTZ.

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Završnica programa bila je prilika da mladi poduzetnici predstave rezultate svog rada, ali i pokažu kako njihove ideje mogu doprinijeti razvoju domaće privrede. Stručni žiri odabrao je tri najbolja poslovna projekta, čiji su autori kroz edukaciju i mentorsku podršku razvili konkretne planove za pokretanje ili unapređenje vlastitog biznisa.

Za nagrađene učesnike ovo je dodatni podsticaj da svoje ideje pretvore u uspješne poslovne priče, uz podršku koju mladim poduzetnicima pružaju MI-BOSPO i partneri programa.

“Ovo je veoma značajno za nas mlade koji se također trude da nešto osnuju. Zabilježen je veliki rast ljudi koji odlaze odavdje, a mi želimo pokazati da se može ostati i uraditi nešto u vezi tog pitanja.” Tarik Hasanović, mladi obrtnik

“Ovakvi projekti veoma su značajni. Već sam završila obuku sa IMPAKTom a sada zajedno sa MI BOSPO. Jako su značjani projekti zbog toga što mi imamo stečeno znanje i iskustvo kako napisati jedan poslovni plan a financijska podrška također dobro dođe.” Lejla Mustajbašić, mlada obrtnica

“Meni ovo jako znači kako nagrada u novčanom smislu, tako I ova obuka koju smo prošli, jer je bila struktuirana I postavila temelj. Ovo su ipak neke nove oblasti I koristit će mi , značajno je I mislim da bi svaka ideja treba proći kroz ovu obuku.” dr. Amila Fazlić, obrtnica

Ulaganjem u finansijsko osnaživanje, edukaciju i razvoj poduzetničkih vještina, MI-BOSPO nastoji mladim ljudima pružiti podršku u različitim fazama poslovanja, od početne ideje do registrovanog biznisa. Program „Mladi u biznisu“ dio je tog opredjeljenja, a saradnja s Evropskom bankom za obnovu i razvoj i fondacijom IMPAKT omogućava objedinjavanje finansijske i stručne pomoći. Za mlade poduzetnike to znači pristup znanju i sredstvima potrebnim za poslovni razvoj, a za domaću privredu mogućnost stvaranja novih preduzeća i radnih mjesta.