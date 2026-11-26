Snijeg je danas zabijelio brojne dijelove Austrije i Slovenije, a zahlađenje koje se širi prema Balkanu donijet će promjenu vremenskih prilika i u Bosni i Hercegovini. Temperature će tokom vikenda znatno pasti, a snježne padavine moguće su i u pojedinim gradovima, ne samo u planinskim predjelima.

Dok se stanovnici dijelova Austrije i Slovenije već suočavaju sa zimskim uslovima na cestama, građane Bosne i Hercegovine zanima hoće li posljednji novembarski vikend donijeti snježni pokrivač i u njihovim gradovima.

Snijeg zabijelio Beč, u Sloveniji najavljene obilnije padavine

Dijelovi Austrije jutros su osvanuli pod bijelim pokrivačem. Snježne padavine zahvatile su i Beč, gdje je zabilježeno do šest centimetara novog snijega.

Zimske vremenske prilike izazvale su poteškoće u saobraćaju, a austrijski meteorološki servis GeoSphere Austria izdao je narandžasto upozorenje za pojedina područja. U dijelovima zemlje očekuje se između 10 i 15 centimetara snijega.

Zabijelili su se i dijelovi Slovenije, gdje su jutros na području ljubljanskog aerodroma izmjerena tri centimetra snježnog pokrivača.

Slovenska agencija za okoliš (ARSO) upozorila je na mogućnost novih obilnijih padavina. U centralnim i jugoistočnim dijelovima zemlje očekuje se između pet i 25 centimetara novog snijega, dok bi u pojedinim sjeverozapadnim predjelima moglo pasti između 20 i 40 centimetara.

Mokar i težak snijeg mogao bi izazvati dodatne probleme u saobraćaju, ali i lomljenje grana i stabala.

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Snijeg za vikend moguć i u nižim predjelima BiH

Nakon današnjeg oblačnog i kišovitog vremena, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s povremenom kišom, dok je u Krajini moguć prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Izraženije zahlađenje očekuje se u subotu, kada bi u nižim područjima Bosne mogla padati kiša ili snijeg, dok se u višim predjelima očekuju snježne padavine. Temperature zraka u Bosni kretat će se između minus tri i četiri stepena, a u Hercegovini između šest i 12 stepeni Celzijusa.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše ili susnježice u Bosni. Jutarnje temperature kretat će se od minus tri do tri, a dnevne od jednog do sedam stepeni, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.

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Hoće li snijeg padati u Tuzli i drugim gradovima TK?

Građani Tuzle koji priželjkuju snijeg mogli bi prve pahulje tokom ovog zahlađenja vidjeti već u subotu.

Prema trenutno dostupnim prognozama, u Tuzli se sutra očekuje oblačno vrijeme s povremenom kišom i temperaturama oko četiri stepena Celzijusa.

U subotu će temperature biti blizu nule, a prognozirane su susnježica i mogućnost snježnih padavina i na području samog grada. Pojedini prognostički modeli ukazuju i na mogućnost formiranja tanjeg snježnog pokrivača.

Slične vremenske prilike moguće su i u drugim gradovima Tuzlanskog kantona, uključujući Živinice, Lukavac, Kalesiju, Gračanicu i Srebrenik.

Ipak, hoće li se snijeg zadržavati na tlu zavisit će od intenziteta padavina te temperature zraka i podloge.

U nedjelju se u Tuzli očekuje slabljenje padavina, ali će se zadržati hladno vrijeme, uz dnevnu temperaturu od svega nekoliko stepeni iznad nule.

Vozače očekuju zahtjevniji uslovi na cestama

Zbog najavljenog zahlađenja, mokrih kolovoza i mogućnosti snježnih padavina, vozači bi tokom vikenda trebali biti posebno oprezni.

Pri temperaturama oko nule moguća je pojava poledice, naročito na mostovima, nadvožnjacima, u sjenovitim dijelovima cesta i na dionicama kroz brdsko-planinska područja.

Prema trenutnim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremenskih prilika, ali uz hladna jutra i temperature ispod nule.