U Gradskoj upravi Tuzla potpisan je 21 ugovor s građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje nabavke i ugradnje solarnih sistema za napajanje toplotnih pumpi.

Ugovori su potpisani u okviru ranije provedenog javnog poziva za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području Tuzle.

Građanima će na ovaj način biti omogućeno korištenje sunčeve energije za napajanje toplotnih pumpi, čime se stvaraju uslovi za smanjenje potrošnje električne energije iz mreže i niže troškove grijanja.

Solarni sistemi za manje račune i čistiji zrak

Osim finansijskih ušteda za domaćinstva, korištenje obnovljivih izvora energije trebalo bi doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Iz Gradske uprave ističu da je Tuzla prva jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koja direktno finansijski podržava građane pri nabavci i ugradnji solarnih fotonaponskih sistema za napajanje toplotnih pumpi.

Solarni sistemi predstavljaju novu mjeru podrške građanima u okviru aktivnosti Grada Tuzla usmjerenih na poboljšanje energijske efikasnosti i smanjenje aerozagađenja.