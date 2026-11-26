Skupština Tuzlanskog kantona završila je danas glasanje za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvještaj Komisije za izbor delegata usvojen je sa 34 glasa za, a kompletna dokumentacija bit će dostavljena Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi raspodjele mandata.

U tajnom glasanju učestvovalo je svih 35 zastupnika Skupštine TK, od kojih 27 iz reda bošnjačkog, pet iz reda srpskog, dva iz reda hrvatskog naroda i jedan iz reda Ostalih. Svi glasački listići bili su važeći.

Rezultati glasanja za Dom naroda FBiH

U Klubu Bošnjaka najviše glasova, ukupno šest, osvojila je kandidatska lista čiji je nosilac Mahir Mešalić. Kandidatske liste čiji su nosioci Dževad Hadžić, Senad Alić i Bahrija Ahmetagić osvojile su po pet glasova. Lista Lejle Ćebić Đerzić dobila je četiri glasa, Adisa Fazlića dva, dok lista Mirsada Čamdžića nije dobila nijedan glas.

U Klubu Srba, kandidatske liste čiji su nosioci Slađan Ilić i Žarko Vujović dobile su po dva glasa, dok je lista Dragane Bosankić osvojila jedan glas.

U Klubu Hrvata kandidatske liste Ivane Mijatović i Silve Banović dobile su po jedan glas, dok je u Klubu Ostalih kandidatska lista Omera Berbića dobila jedan glas.

CIK BiH će raspodijeliti mandate

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija za izbor delegata predstavila je rezultate i predložila Skupštini TK usvajanje izvještaja.

Konačna raspodjela mandata za Dom naroda FBiH bit će izvršena nakon što Centralna izborna komisija BiH zaprimi kompletnu dokumentaciju i provede proceduru iz svoje nadležnosti.

Usvajanjem izvještaja Komisije završena je konstituirajuća sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.