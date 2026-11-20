Nakon brojnih spekulacija o imenima budućih članova Vlade Tuzlanskog kantona, sada je poznat i zvanični prijedlog njenog sastava.

Dokument koji je upućen Skupštini TK otkriva imena kandidata za premijera i 13 ministarskih pozicija.

Kako je RTV Slon i ranije izvještavao, u proteklom periodu u javnosti su se pojavile informacije o mogućim imenima koja bi trebala činiti novu kantonalnu vladu. Ipak, prekid konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, kao i spekulacije o mogućim promjenama u odnosima i dogovorima unutar vladajuće koalicije, unijeli su dodatnu neizvjesnost u proces formiranja nove izvršne vlasti.

Sada je prijedlogom odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona preciziran sastav nove vlade, čime su razriješene brojne dileme o imenima budućih ministara.

Prema dostavljenom dokumentu, kandidat za premijera Tuzlanskog kantona je Omer Kovčić, što je poznato i od ranije.

Za ministarske pozicije predloženi su:

Sejfo Muharemović – ministar unutrašnjih poslova Nataša Marošević – ministrica pravosuđa i uprave Harun Bećirović – ministar obrazovanja i nauke Mustafa Ljajić – ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Eldin Omić – ministar finansija Miodrag Tanasilović – ministar za kulturu, sport i mlade Sabahudin Sakić – ministar trgovine, turizma i saobraćaja Abdulah Zukić – ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mujo Imširović – ministar zdravstva Mirza Okić – ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Omer Ahmetović – ministar privrede Jasminko Mahovkić – ministar za boračka pitanja

Podsjećamo, za potvrđivanje imenovanja nove Vlade potrebno je da zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatraju i usvoje predloženu odluku. Do tada, navedena imena predstavljaju prijedlog budućeg saziva kantonalne vlade. Najavljeno je da će sjednica o njihovom imenovanju biti održana 30. novembra.