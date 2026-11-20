Nakon brojnih spekulacija o imenima budućih članova Vlade Tuzlanskog kantona, sada je poznat i zvanični prijedlog njenog sastava.
Dokument koji je upućen Skupštini TK otkriva imena kandidata za premijera i 13 ministarskih pozicija.
Kako je RTV Slon i ranije izvještavao, u proteklom periodu u javnosti su se pojavile informacije o mogućim imenima koja bi trebala činiti novu kantonalnu vladu. Ipak, prekid konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, kao i spekulacije o mogućim promjenama u odnosima i dogovorima unutar vladajuće koalicije, unijeli su dodatnu neizvjesnost u proces formiranja nove izvršne vlasti.
Sada je prijedlogom odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona preciziran sastav nove vlade, čime su razriješene brojne dileme o imenima budućih ministara.
Prema dostavljenom dokumentu, kandidat za premijera Tuzlanskog kantona je Omer Kovčić, što je poznato i od ranije.
Omer Kovčić predložen za premijera TK
Za ministarske pozicije predloženi su:
- Sejfo Muharemović – ministar unutrašnjih poslova
- Nataša Marošević – ministrica pravosuđa i uprave
- Harun Bećirović – ministar obrazovanja i nauke
- Mustafa Ljajić – ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
- Eldin Omić – ministar finansija
- Miodrag Tanasilović – ministar za kulturu, sport i mlade
- Sabahudin Sakić – ministar trgovine, turizma i saobraćaja
- Abdulah Zukić – ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Mujo Imširović – ministar zdravstva
- Mirza Okić – ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
- Omer Ahmetović – ministar privrede
- Jasminko Mahovkić – ministar za boračka pitanja
Podsjećamo, za potvrđivanje imenovanja nove Vlade potrebno je da zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatraju i usvoje predloženu odluku. Do tada, navedena imena predstavljaju prijedlog budućeg saziva kantonalne vlade. Najavljeno je da će sjednica o njihovom imenovanju biti održana 30. novembra.