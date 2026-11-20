Kolač od grčkog jogurta odličan je izbor kada želite pripremiti nešto slatko, a nemate mnogo vremena za boravak u kuhinji. Za ovaj jednostavan desert potrebno je svega nekoliko sastojaka koje većina domaćinstava već ima, a najbolji dio je što vam za pripremu nije potreban mikser.

Zahvaljujući grčkom jogurtu, kolač ima mekanu i sočnu teksturu, dok mu naribana korica limuna daje osvježavajuću aromu. Smjesa se priprema ručno, u jednoj posudi, a pečenje traje približno pola sata.

Sastojci za kolač od grčkog jogurta

Za pripremu su vam potrebni 180 grama glatkog brašna, 180 grama šećera, 125 grama grčkog jogurta, 120 mililitara biljnog ulja i tri jaja.

Potrebne su još dvije čajne kašičice praška za pecivo i naribana korica polovine limuna. Za ukrašavanje možete koristiti šećer u prahu i svježe voće po želji.

Ako koristite limunovu koricu, preporučuje se odabrati organski, neprskani limun.

Priprema kolača bez miksera

U većoj posudi najprije ručno umutite jaja, a zatim dodajte grčki jogurt i biljno ulje. Sve dobro promiješajte, pa postepeno dodajte šećer, brašno i prašak za pecivo. Na kraju umiješajte sitno naribanu koricu polovine limuna.

Sastojke miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu bez grudvica.

Pripremite okrugli kalup za tortu, premažite ga s malo ulja ili obložite papirom za pečenje. Smjesu ravnomjerno rasporedite u kalup i stavite u rernu prethodno zagrijanu na 180 stepeni.

Kolač pecite približno 30 minuta, zavisno od jačine rerne. Da biste provjerili je li gotov, zabodite čačkalicu u sredinu. Ako izađe čista, kolač je pečen.

Nakon pečenja ostavite ga da se malo ohladi, a zatim ga pospite šećerom u prahu. Kolač od grčkog jogurta možete poslužiti uz svježe jagode, maline ili drugo sezonsko voće.