Predstava „Kriva“ u BKC-u Tuzla, čije je izvođenje bilo planirano za subotu, 21. novembra, otkazana je zbog tehničkih problema u realizaciji, saopćeno je iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Predstava je trebala biti izvedena u 20 sati, u okviru manifestacije „Evropska noć teatra, Noć teatra Bosne i Hercegovine“.

Iz BKC-a Tuzla uputili su izvinjenje publici zbog nastalih okolnosti i zahvalili na razumijevanju.

O eventualnom novom terminu izvođenja predstave „Kriva“ javnost će biti naknadno obaviještena.

Za sada nije poznato kada bi predstava mogla biti održana.